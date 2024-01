La dramática confesión de Javier Pastore: "Sería un milagro volver a jugar"

Pastore, quien se encuentra sin club desde julio de 2023 tras un breve paso por Qatar SC, enfrenta una realidad que contrasta con las recientes especulaciones sobre un posible interés de Boca Juniors para incorporarlo a su plantel dirigido por Diego Martínez.

El regreso a las canchas para Pastore no tiene una fecha confirmada, y su futuro es incierto. A pesar de una nueva operación y la incertidumbre sobre su recuperación, el jugador ya no visualiza regresar al campo profesionalmente. "Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza pero nunca se sabe", afirmó.

Aunque su futuro sea incierto, el deseo de Pastore siempre ha sido retirarse en Talleres de Córdoba, su equipo de corazón. A pesar de las dificultades, los fanáticos expresaron su apoyo y cariño hacia el jugador, recordando momentos destacados de su carrera. Mientras Pastore se encuentra en "stand-by" evaluando su situación, sus seguidores lo alientan y sueñan con la posibilidad de verlo nuevamente en la cancha, posiblemente vistiendo la camiseta de Talleres, un sueño que el tiempo determinará.