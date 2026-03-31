Bombazo: Italia perdió contra Bosnia en los penales y volvió a quedó afuera del Mundial

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Bosnia dio el golpe y eliminó a Italia

Uno de los partidos más destacados fue el triunfo de Bosnia y Herzegovina sobre Italia, que se definió en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro tuvo momentos clave:

Moise Kean abrió el marcador para Italia a los 15 minutos.

Haris Tabakovic igualó para Bosnia a los 79.

Italia jugó con uno menos desde los 41 minutos por la expulsión de Alessandro Bastoni.

En la tanda de penales, Bosnia se impuso por 3-1 y selló su clasificación.

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Cómo queda el escenario rumbo al Mundial 2026

Con estos resultados, el Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva, con nuevas selecciones que buscarán dar la sorpresa y otras grandes potencias que quedarán fuera.

El repechaje europeo dejó en claro que ningún equipo tiene el lugar asegurado, y que la próxima Copa del Mundo podría tener un mapa futbolístico más abierto que nunca.