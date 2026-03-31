Bombazo: Italia perdió contra Bosnia en los penales y volvió a quedó afuera del Mundial
Es la tercera vez consecutiva que se queda afuera de la máxima cita futbolística. Suecia, República Checa y Turquía también lograron su pase en el repechaje.
Italia perdió contra Bosnia en los penales y quedó afuera del Mundial 2026.
A 72 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el Repechaje europeo definió a varios de los últimos clasificados y dejó grandes sorpresas: selecciones históricas quedaron eliminadas y varias figuras no estarán en la Copa del Mundo. Italia no asistirá por tercera vez consecutiva a un mundial, tras quedar afuera por penales con Bosnia.
Bosnia, Suecia, República Checa y Turquía lograron imponerse en sus respectivas llaves y aseguraron su lugar en el Mundial 2026. Estos equipos se suman a los ya clasificados y completan parte del cuadro europeo para la cita más importante del fútbol internacional.
El repechaje también dejó golpes inesperados: Italia, Polonia, Dinamarca y otras selecciones importantes quedaron eliminadas.
Esto implica que figuras de primer nivel no estarán en el torneo, como Robert Lewandowski y Piotr Zielinski (Polonia), así como Rasmus Højlund y Christian Eriksen (Dinamarca). La ausencia de Italia, una de las potencias históricas del fútbol mundial, vuelve a ser uno de los datos más impactantes de la clasificación.
Embed
Bosnia dio el golpe y eliminó a Italia
Uno de los partidos más destacados fue el triunfo de Bosnia y Herzegovina sobre Italia, que se definió en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El encuentro tuvo momentos clave:
Moise Kean abrió el marcador para Italia a los 15 minutos.
Haris Tabakovic igualó para Bosnia a los 79.
Italia jugó con uno menos desde los 41 minutos por la expulsión de Alessandro Bastoni.
En la tanda de penales, Bosnia se impuso por 3-1 y selló su clasificación.
Cómo queda el escenario rumbo al Mundial 2026
Con estos resultados, el Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva, con nuevas selecciones que buscarán dar la sorpresa y otras grandes potencias que quedarán fuera.
El repechaje europeo dejó en claro que ningún equipo tiene el lugar asegurado, y que la próxima Copa del Mundo podría tener un mapa futbolístico más abierto que nunca.