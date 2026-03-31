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Bombazo: Italia perdió contra Bosnia en los penales y volvió a quedó afuera del Mundial

Es la tercera vez consecutiva que se queda afuera de la máxima cita futbolística. Suecia, República Checa y Turquía también lograron su pase en el repechaje.

Italia perdió contra Bosnia en los penales y quedó afuera del Mundial 2026. 

Italia perdió contra Bosnia en los penales y quedó afuera del Mundial 2026. 

A 72 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el Repechaje europeo definió a varios de los últimos clasificados y dejó grandes sorpresas: selecciones históricas quedaron eliminadas y varias figuras no estarán en la Copa del Mundo. Italia no asistirá por tercera vez consecutiva a un mundial, tras quedar afuera por penales con Bosnia.

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Bosnia, Suecia, República Checa y Turquía lograron imponerse en sus respectivas llaves y aseguraron su lugar en el Mundial 2026. Estos equipos se suman a los ya clasificados y completan parte del cuadro europeo para la cita más importante del fútbol internacional.

El repechaje también dejó golpes inesperados: Italia, Polonia, Dinamarca y otras selecciones importantes quedaron eliminadas.

Esto implica que figuras de primer nivel no estarán en el torneo, como Robert Lewandowski y Piotr Zielinski (Polonia), así como Rasmus Højlund y Christian Eriksen (Dinamarca). La ausencia de Italia, una de las potencias históricas del fútbol mundial, vuelve a ser uno de los datos más impactantes de la clasificación.

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Bosnia dio el golpe y eliminó a Italia

Uno de los partidos más destacados fue el triunfo de Bosnia y Herzegovina sobre Italia, que se definió en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro tuvo momentos clave:

  • Moise Kean abrió el marcador para Italia a los 15 minutos.
  • Haris Tabakovic igualó para Bosnia a los 79.
  • Italia jugó con uno menos desde los 41 minutos por la expulsión de Alessandro Bastoni.

En la tanda de penales, Bosnia se impuso por 3-1 y selló su clasificación.

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Cómo queda el escenario rumbo al Mundial 2026

Con estos resultados, el Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva, con nuevas selecciones que buscarán dar la sorpresa y otras grandes potencias que quedarán fuera.

El repechaje europeo dejó en claro que ningún equipo tiene el lugar asegurado, y que la próxima Copa del Mundo podría tener un mapa futbolístico más abierto que nunca.

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