La sorpresiva decisión de Inter con Lautaro Martínez tras el pase a la final de la Champions League

Según reportaron medios italianos, el delantero se entrenó de manera diferenciada en los últimos días y no integrará la nómina para visitar a Torino por la fecha 36 del campeonato. Inter marcha segundo con 74 puntos, a tres del líder Napoli, y aunque cada punto vale oro, la decisión del DT apunta a llegar en plenitud al 31 de mayo.

Ese día, el Inter disputará la final de la Champions League ante PSG en Múnich, y Lautaro sueña con su revancha. En 2023 estuvo muy cerca de levantar la Orejona, pero su equipo cayó ante Manchester City por 1-0 en Estambul.

El propio Martínez fue el primero en admitir lo difícil que fue salir a la cancha frente al Barça: “Estaba sufriendo, la pierna me molestaba. Pasé dos días llorando en casa, pero no podía perderme el partido de esta noche. Me vendé bien fuerte y salí a la cancha. Así soy, así vivo el fútbol”.

Además, le dedicó el esfuerzo a su familia: “Le mando un saludo a mi mamá, que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien”.

A los 27 años, Lautaro ya ganó siete títulos con el Nerazzurri (dos Serie A, tres Supercopas y dos Copas Italia), pero el gran objetivo pendiente es conquistar Europa. Todo Inter lo sabe: para lograrlo, necesita al "Toro" en su mejor versión.