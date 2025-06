image.png

La intención de River es clara: venderlo, sí, pero retenerlo hasta fin de año. No obstante, desde España empujan para llevárselo cuanto antes. En Núñez ya no descartan que el zurdo de Azul no esté siquiera disponible para el debut del equipo de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, en Seattle.