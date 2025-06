¿Marcos Rojo va de Boca? El inesperado club que sueña con incorporarlo

En aquella ocasión, fue el propio Messi quien lo llamó para tentarlo. Sin embargo, Rojo decidió seguir en Boca tras renovar contrato y expresar su compromiso con el club. “Me llamó Leo para ir a Inter Miami. Pero no estaba convencido de irme de Boca. Le comuniqué a Román que, si me necesitaba, me quedaba”, había contado el propio jugador.