"Cuando anuncié mi candidatura empezó todo y oleee, comenzó todo", sostuvo y la expresidenta añadió: "y ahí comenzaron a decir que me metan presa, ¿por qué no me dejan competir?, dale, me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta, pero no saben que hay gente que quiere movilidad social ascendente", agregó la ex mandataria.