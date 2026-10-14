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"Somos Boca y vamos a...": el contundente análisis de Rodolfo Arruabarrena tras la derrota ante Vasco da Gama

Arruabarrena analizó la caída 1-0 de Boca ante Vasco da Gama en la Bombonera. Hizo autocrítica, habló de Paredes y confía en revertirlo.

Rodolfo Arruabarrena analizó la caída 1-0 de Boca ante Vasco da Gama en la Bombonera.

Rodolfo Arruabarrena analizó la caída 1-0 de Boca ante Vasco da Gama en la Bombonera.

Boca sufrió un duro tropezón en la Bombonera al caer 1-0 frente a Vasco da Gama en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto visitante logró romper el cero a los 25 minutos del primer tiempo a través de un cabezazo certero de Adson y sostuvo la diferencia hasta el pitazo final, incluso tras quedarse con un hombre menos a los 15 minutos del complemento por la expulsión de Andrés Gómez.

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(Foto: EFE)

En la conferencia de prensa posterior al partido, Rodolfo Arruabarrena asumió una postura autocrítica respecto al rendimiento del equipo: “Nos vamos con sensaciones de frustración, creo que en el primer tiempo estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta”. En esa misma línea, el entrenador profundizó: “En el segundo tiempo empezamos con un poquito más de tranquilidad, y la expulsión nos llevó a tener más protagonismo cerca del área de ellos”.

A pesar del mal resultado en condición de local, el director técnico respaldó la capacidad de respuesta de sus dirigidos de cara a la revancha: “No fue nuestro mejor partido, y ahora tendremos que ir a Brasil a tratar de buscar la clasificación. Restan noventa minutos, somos Boca y sabemos que vamos a ir a buscarlo”.

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De cara al encuentro de vuelta, el entrenador xeneize envió un mensaje directo a la parcialidad azul y oro para mantener la esperanza firme en conseguir el pasaje a la final del certamen continental.

“Que mantengan la ilusión, somos Boca e iremos a dejar todo. Partido por partido, primero está Talleres y después vendrá Vasco en donde sea”, expresó el estratega. Asimismo, insistió en el aspecto anímico de la plantilla: “Crean en el equipo. El grupo está bien y la derrota duele, pero estamos en un club en el que hay que levantarse rápido. Estamos jugando la posibilidad de llegar a una final, no hay mucho que hablar. Sí corregir y tratar de buscar el partido allá”.

Cómo influyeron las ausencias de Leandro Paredes y Tomás Aranda en el juego de Boca

Durante el diálogo con los medios, Arruabarrena no esquivó la consulta sobre la falta de sus principales generadores de fútbol y analizó el peso de no contar con Leandro Paredes y Tomás Aranda en la zona media.

“Ustedes saben lo que significa Paredes para nosotros, tanto él como Aranda nos dan esa pausa que necesitamos. Pero no creo que tenga nada que ver, nosotros tenemos nuestra idea”, sostuvo el DT, agregando que “la jerarquía de Leandro no la voy a descubrir yo, pero tenemos jugadores que han demostrado que podemos jugar mejor”. Con relación a la recuperación del capitán, adelantó que no acelerarán los plazos: “Vamos a ver su evolución en los próximos días”.

Por otro lado, justificó una de las variantes más llamativas en la alineación titular, como la inclusión de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel: “Buscamos tener más presencia en el área y en el juego aéreo”.

Con la mente puesta en el calendario inmediato, el entrenador ratificó que pondrá lo mejor disponible frente a Talleres antes de enfocarse de lleno en la definición ante el conjunto brasileño: “Jugaríamos el martes, pero jugaríamos en Brasil, Paraguay, Barranquilla o donde sea. Después de Talleres nos enfocaremos en ese partido”.

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