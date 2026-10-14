"Somos Boca y vamos a...": el contundente análisis de Rodolfo Arruabarrena tras la derrota ante Vasco da Gama

“Que mantengan la ilusión, somos Boca e iremos a dejar todo. Partido por partido, primero está Talleres y después vendrá Vasco en donde sea”, expresó el estratega. Asimismo, insistió en el aspecto anímico de la plantilla: “Crean en el equipo. El grupo está bien y la derrota duele, pero estamos en un club en el que hay que levantarse rápido. Estamos jugando la posibilidad de llegar a una final, no hay mucho que hablar. Sí corregir y tratar de buscar el partido allá”.

Cómo influyeron las ausencias de Leandro Paredes y Tomás Aranda en el juego de Boca

Durante el diálogo con los medios, Arruabarrena no esquivó la consulta sobre la falta de sus principales generadores de fútbol y analizó el peso de no contar con Leandro Paredes y Tomás Aranda en la zona media.

“Ustedes saben lo que significa Paredes para nosotros, tanto él como Aranda nos dan esa pausa que necesitamos. Pero no creo que tenga nada que ver, nosotros tenemos nuestra idea”, sostuvo el DT, agregando que “la jerarquía de Leandro no la voy a descubrir yo, pero tenemos jugadores que han demostrado que podemos jugar mejor”. Con relación a la recuperación del capitán, adelantó que no acelerarán los plazos: “Vamos a ver su evolución en los próximos días”.

Por otro lado, justificó una de las variantes más llamativas en la alineación titular, como la inclusión de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel: “Buscamos tener más presencia en el área y en el juego aéreo”.

Con la mente puesta en el calendario inmediato, el entrenador ratificó que pondrá lo mejor disponible frente a Talleres antes de enfocarse de lleno en la definición ante el conjunto brasileño: “Jugaríamos el martes, pero jugaríamos en Brasil, Paraguay, Barranquilla o donde sea. Después de Talleres nos enfocaremos en ese partido”.