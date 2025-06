Nafta más barata en YPF: en qué horarios y qué estaciones se consigue un 5% de descuento

Tótem interactivo : permite autorizar y abonar directamente en la pantalla del surtidor, disponible por ahora solo en la estación de Figueroa Alcorta y Echeverría en CABA.

Pago en tienda Full : el cliente paga en la caja de la tienda y luego se dirige a la isla de autodespacho.

Escaneo de QR desde la app: una opción en desarrollo que permitirá operar todo el proceso desde el celular.

ypf.webp

Las estaciones donde se aplica el beneficio

Estas son las cinco estaciones donde ya se puede acceder al descuento nocturno:

Ciudad de Buenos Aires : Figueroa Alcorta y Echeverría Avenida Dorrego y Córdoba Pringles y Córdoba

Rosario : 27 de Febrero y Ovidio Lagos

Mendoza : Mariano Boedo, Acceso Sur, Luján de Cuyo



Por qué YPF implementa el descuento

La decisión se tomó luego de un análisis que mostró una fuerte caída en las ventas de combustibles durante la madrugada, con picos mínimos alrededor de las 3 de la mañana, momento en que la empresa vende apenas 25.000 litros por hora, contra el millón de litros por hora que llega a despachar en el horario pico de las 18.

"La demanda de combustible se mantiene constante desde las 8 am y sube a las 18 donde vende un millón de litros por hora. A las 3 am vende 40 veces menos. Cuando estás en esa relación no se puede ganar plata nunca", explicó Horacio Marín, presidente de YPF, durante el Encuentro de Energía y Producción.

El ejecutivo adelantó que este modelo de precio diferenciado por horario podría extenderse en el futuro si la experiencia resulta positiva. Además, remarcó que con el tiempo, el sistema de autodespacho debería traducirse en una reducción más significativa en el precio final de la nafta, siguiendo el ejemplo de mercados como el estadounidense.

El desafío de cambiar los hábitos de consumo

Aunque el descuento representa un incentivo concreto, desde YPF reconocen que todavía existen dudas sobre su efectividad, principalmente por cuestiones vinculadas a la inseguridad nocturna, la baja circulación de vehículos en esas horas y las costumbres locales, que suelen limitar la actividad callejera después del anochecer.

En promedio, de los 1,8 millones de autos que circulan diariamente, solo una fracción mínima permanece activa entre la medianoche y las 5 de la mañana. Los principales usuarios de ese horario son trabajadores nocturnos, como personal de seguridad, salud, y empleados de bares y restaurantes.