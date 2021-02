La confesión de Grego Rossello: "Estaba triste y no sabía por qué, me ayudó un psiquiatra"

Grego Rossello

Grego Rossello estuvo como invitado al ciclo "Vino para vos", KZO, que conduce Tomás Dente y por primera vez contó que a fines de 2019 tuvo que hacer un tratamiento psiquiátrico por un bajón anímico que pasó.

"Mi vieja es lo más y se preocupa de mi salud, mi estrés. Yo a fines de 2019, no lo conté nunca, la pasé muy mal, no pasó nada puntual pero la pasé mal", precisó el influencer.

Y remarcó: "Sentí como que me había desganado, tuve un accidente de auto que me pegué un susto bárbaro, estaba mal, por primera vez el bocho me jugó una mala pasada".

"Estaba triste y no sabía por qué, me desganaba", aclaró el humorista.

"Fueron cuatro o cinco meses y salí, me ayudó un psiquiatra, me da un poco de vergüenza contarlo", finalizó Grego con emoción.