Daniela Mühlberger: "En la clínica era la vergüenza de mi hermano, tenía actitud de mujer golpeada por él"

Daniela Mühlberger

Daniela, hermana del doctor Rubén Mühlberger, se reunió con el abogado Ignacio Trimarco en su estudio y está a declarar como querellante en la causa que investiga al polémico doctor y su clínica, la cual fue clausurada hace unos meses ante ciertas irregularidades.

Esta tarde estuvo en "Intrusos", América, y dio su fuerte testimonio: "Tengo actitud de mujer golpeada por él, en la clínica era la vergüenza de mi hermano. Él va a tener que responder en la Justicia".

LEÉ TAMBIÉN: La hermana de Rubén Mühlberger se presenta como nueva querellante

"Tiene momentos que es muy agresivo. Nunca quiso a mi hijo. Estoy en tratamiento y en otras ocasiones pedí ayuda. Siempre era la hermana de, nunca tuve la independencia", agregó.

Daniela Mühlberger

Y recordó con dolor: "El 12 de febrero, hacía siete años que mi hijo no veía a su tío. Lo envié en un remis que quería ver al tío, no lo pude frenar porque se iba solo".

LEÉ TAMBIÉN: 27 de los 50 títulos de Rubén Mühlberger eran truchos

"No lo pude detener, lo quería ver. Él se da vuelta, lo miró y le dijo: no me digas tío, decime Rubén. Se siente en su escritorio y le dijo: hacete la pa.., paji.. paji.., porque yo también me hago la paji.. Mi hijo se puso rojo y le dijo que la conversación le resultaba incómoda. Ahí me desbordé y le dije de todo", indicó de manera tremenda.

Por su parte, Trimarco aseguró: "Estamos esperando que la fiscal la convoque, es un testigo clave. Llegó a mi estudio temblando, necesita protección para que la dejen de llamar a esa y a su hijo de 15 años".