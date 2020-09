Eva de Dominici contó cómo vivió el día que nació su hijo en medio de la distancia geográfica con su familia

Eva de Dominici

Eva de Dominici fue tapa de la revista Hola y allí contó cómo vivió el nacimiento de su hijo Cairo, fruto de su amor con Eduardo Cruz.

"Cairo, mi hijo, me convirtió en una mejor persona", indicó la actriz. Y remarcó sobre su relación con el hermano de Penélope: "Por ahora, ni loco nos casamos".

LEÉ TAMBIÉN: Eva De Dominici confirmó que estará en la serie de Diego Maradona

Y sobre los comentarios que recibe, remarcó: "Escucho las críticas de quienes admiro; no las burlas de la gente maliciosa".

Y contó en especial cómo fue dar a luz a miles de kilómetros de su familia y la situación particular que pasaba.

Eva de Dominici en Instagram

“Cairo nació en el Centro Médico Cedars Sinai de Los Ángeles. Fue un parto soñado, a pesar de que mi familia no pudo acompañarme. Mi papá tuvo un problema personal y días antes, a mi mamá le encontraron un aneurisma. Se podría haber muerto", recordó Eva.

Y agregó: "Fue muy movilizante todo lo que me pasó al mismo tiempo. La única que pudo venir fue mi abuela, que vive en Lanús y nunca había viajado en su vida. Imaginate lo que fue tenerla acá conmigo!”.

“Tanto la mamá de Edu, Encarnación, como mi abuela, me acompañaron muchísimo. Me cocinaban, me llevaban a los controles, fueron muy importantes porque yo estaba preocupada por mi mamá, que estaba recién operada y tan lejos", enfatizó en la entrevista.

"Los primeros días del nacimiento de Cairo me sentía huérfana. Lloraba todas las noches. Por más de que estaba acompañada, necesitaba a mis papás. Pero por suerte, tuve mucha contención”, aseguró la actriz.