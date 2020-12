Se filtraron fotos hot de Cachete Sierra: "Yo tenía miedo de esto por hacerlo virtual"

Cachete Sierra

Agustín "Cachete" Sierra se refirió a la filtración de sus fotos íntimas en una nota con "LAM".

"Estamos hablando de uno de los galanes del año, uno de los galanes del Cantando, de Cachete Sierra, se le filtraron un par de fotitos, a ver qué dice Cachete", señaló Ángel de Brito al comenzar hablar sobre el tema.

"Me pidió que blureemos el culín, si podíamos", señaló Maite Peñoñori antes de que se viera la nota al aire.

"Eso es un video de bienvenida de Sex, mirá el culito cómo se ve, por favor te pido", aclaró Cachete apenas vio las fotos.

"¿Video de bienvenida que alguien filtró?", indagó la cronista. "Claro", dijo el actor.

"Pensamos que no, siempre los vemos más producidos en Sex", le dijo la notera. "Si queres te paso el video completo después", respondió Cachete entre risas.

"¿Sigue pasando que la gente graba?", preguntó Maite. "No sabía, de hecho cortamos hace un tiempo y es lo primero que me muestran. Pero sí, si van a filtrar y alguien lo tiene grabado, hay cosas para mostrar de Sex que no están buenas", se sinceró Cachete.

"¿Te da un poco de cosa por tu familia o cero?", consultó la periodista. "No, con mi familia estoy pasando un momento muy importante y fue también la familia la que me dijo hacer este trabajo", aclaró el actor.

"Yo tenía miedo de esto por hacerlo virtual, no era lo mismo que en el teatro porque podían pasar estas cosas, si bien había protocolos y se cuidaba y se echaba a la gente que se sabía que filtraba, pero nada es efímero en Internet, así que si hay alguien que lo tiene y lo quiere subir nos dedicamos a bloquearlo y denunciarlo, pero más que eso no se puede hacer", cerró Cachete Sierra