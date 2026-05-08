Frío
comida
Cocina

Sopa cremosa de calabaza: la receta ideal para combatir el frío

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, la sopa cremosa de calabaza se convierte en una opción perfecta para los días de bajas temperaturas.

Con la llegada de los primeros días fríos, la sopa cremosa de calabaza vuelve a posicionarse como una de las comidas más elegidas para disfrutar en casa. Fácil de preparar, saludable y muy sabrosa, es ideal para un almuerzo o cena reconfortante durante el fin de semana.

Para preparar esta sopa cremosa de calabaza se necesita una calabaza o zapallo cortado en cubos, una cebolla picada, un diente de ajo aplastado, aceite y sal a gusto, jengibre fresco, un poco de caldo y dos cucharadas de queso untable para aportar mayor cremosidad.

Para el toque final, se puede agregar coco rallado, unas gotas de salsa Tabasco y perejil o ciboulette fresco picado, que ayudan a realzar el sabor de la preparación.

Cómo preparar la sopa cremosa de calabaza

El primer paso de la receta que propone la cocinara Estefi Colombo en su canal de YouTube consiste en preparar la base de sabor. En una olla profunda con un poco de aceite, dorar la cebolla junto al ajo aplastado y una pizca de sal hasta que tome color.

Luego agregar los cubos de calabaza y cocinar unos minutos más para que comiencen a caramelizarse. Ese proceso ayuda a potenciar el sabor y le aporta un toque más intenso a la preparación.

Cuando la calabaza esté apenas dorada, incorporar el jengibre rallado y sumar un poco de caldo. Cocinar a fuego medio hasta que la calabaza quede bien tierna y pueda deshacerse fácilmente al presionarla.

Una vez lista, procesar toda la mezcla con un mixer o licuarla hasta obtener una textura suave y homogénea.

Para lograr la cremosidad característica de esta sopa, agregar las cucharadas de queso untable y mezclar bien hasta integrarlo por completo.

Al momento de servir, terminar con coco rallado, unas gotas de Tabasco y perejil o ciboulette fresco picado, que aportan contraste y un sabor especial.

