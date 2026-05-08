Sopa cremosa de calabaza: la receta ideal para combatir el frío

El primer paso de la receta que propone la cocinara Estefi Colombo en su canal de YouTube consiste en preparar la base de sabor. En una olla profunda con un poco de aceite, dorar la cebolla junto al ajo aplastado y una pizca de sal hasta que tome color.
Luego agregar los cubos de calabaza y cocinar unos minutos más para que comiencen a caramelizarse. Ese proceso ayuda a potenciar el sabor y le aporta un toque más intenso a la preparación.
Cuando la calabaza esté apenas dorada, incorporar el jengibre rallado y sumar un poco de caldo. Cocinar a fuego medio hasta que la calabaza quede bien tierna y pueda deshacerse fácilmente al presionarla.
Una vez lista, procesar toda la mezcla con un mixer o licuarla hasta obtener una textura suave y homogénea.
Para lograr la cremosidad característica de esta sopa, agregar las cucharadas de queso untable y mezclar bien hasta integrarlo por completo.
Al momento de servir, terminar con coco rallado, unas gotas de Tabasco y perejil o ciboulette fresco picado, que aportan contraste y un sabor especial.