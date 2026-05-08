En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Fuerte

Nicolás Cabré y el doloroso e inespertado sacrificio que hace por su hija Rufina

La durísima decisión que tuvo que tomar Nicolás Cabré sobre Rufina que impactó a todos. Enterate.

Nicolás Cabré y el doloroso e inespertado sacrificio que hace por su hija Rufina

La nueva etapa de Nicolás Cabré como padre volvió a conmover a todos tras una confesión profundamente íntima sobre su vínculo con Rufina, quien hoy atraviesa una experiencia de vida lejos del país con su madre, la China Suárez, en Turquía.

Leé también Astrología: por qué este fin de semana podrías definir tu futuro sentimental en la influencia de Vesta y Juno
Los asteroides Juno y Vesta marcan un fin de semana de definiciones y compromiso profundo. Foto: Astrología.

Lejos de caer en el dramatismo público, Cabré dejó en claro que enfrenta esta situación con una mezcla de dolor silencioso, aprendizaje y una enorme fortaleza personal.

No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás”, expresó, dejando entrever cómo la paternidad le cambió profundamente la perspectiva.

Pero fue al hablar del presente de Rufina cuando lanzó una frase que impactó por su crudeza emocional: “Entendés que no tenés que ser un palo en la rueda”.

image

Con esas palabras, el actor dejó al descubierto el sacrificio que implica aceptar decisiones que pueden generar angustia, pero que considera fundamentales para el crecimiento de su hija.

“Cuando ella tiene la posibilidad de decidir y decir ‘me quiero aventurar, quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó.

Entonces, dijo la frase devastadora por la que todo padre alguna vez debió pasar: tapar sus sentimientos por ver feliz a su hija. “Cuando ella se dé vuelta, vos tenés que estar sonriendo y te tiene que ver fantástico”, afirmó, en una declaración que conmovió por mostrar el costado más humano de su rol como padre.

“Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. La prioridad siempre fue, es y será Rufina”, cerró.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Horóscopo del fin de semana: la Luna entra en Piscis y trae un mar de emociones para todos los signos
Horóscopo Chino: qué le espera a tu signo en este fin de semana bajo la Serpiente de Madera
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina: el calendario provincia por provincia
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar