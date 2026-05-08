Nicolás Cabré y el doloroso e inespertado sacrificio que hace por su hija Rufina

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Con esas palabras, el actor dejó al descubierto el sacrificio que implica aceptar decisiones que pueden generar angustia, pero que considera fundamentales para el crecimiento de su hija.

“Cuando ella tiene la posibilidad de decidir y decir ‘me quiero aventurar, quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó.

Entonces, dijo la frase devastadora por la que todo padre alguna vez debió pasar: tapar sus sentimientos por ver feliz a su hija. “Cuando ella se dé vuelta, vos tenés que estar sonriendo y te tiene que ver fantástico”, afirmó, en una declaración que conmovió por mostrar el costado más humano de su rol como padre.

“Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. La prioridad siempre fue, es y será Rufina”, cerró.