Nicolás Cabré y el doloroso e inespertado sacrificio que hace por su hija Rufina

La nueva etapa de Nicolás Cabré como padre volvió a conmover a todos tras una confesión profundamente íntima sobre su vínculo con Rufina, quien hoy atraviesa una experiencia de vida lejos del país con su madre, la China Suárez, en Turquía.
La durísima decisión que tuvo que tomar Nicolás Cabré sobre Rufina que impactó a todos. Enterate.
La nueva etapa de Nicolás Cabré como padre volvió a conmover a todos tras una confesión profundamente íntima sobre su vínculo con Rufina, quien hoy atraviesa una experiencia de vida lejos del país con su madre, la China Suárez, en Turquía.
Lejos de caer en el dramatismo público, Cabré dejó en claro que enfrenta esta situación con una mezcla de dolor silencioso, aprendizaje y una enorme fortaleza personal.
“No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás”, expresó, dejando entrever cómo la paternidad le cambió profundamente la perspectiva.
Pero fue al hablar del presente de Rufina cuando lanzó una frase que impactó por su crudeza emocional: “Entendés que no tenés que ser un palo en la rueda”.
Con esas palabras, el actor dejó al descubierto el sacrificio que implica aceptar decisiones que pueden generar angustia, pero que considera fundamentales para el crecimiento de su hija.
“Cuando ella tiene la posibilidad de decidir y decir ‘me quiero aventurar, quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó.
Entonces, dijo la frase devastadora por la que todo padre alguna vez debió pasar: tapar sus sentimientos por ver feliz a su hija. “Cuando ella se dé vuelta, vos tenés que estar sonriendo y te tiene que ver fantástico”, afirmó, en una declaración que conmovió por mostrar el costado más humano de su rol como padre.
“Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. La prioridad siempre fue, es y será Rufina”, cerró.