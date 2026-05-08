Temporal y alerta meteorológica en la provincia de Buenos Aires: suspendieron las clases en varios municipios

Qué municipios bonaerenses suspendieron las clases

Alerta naranja y amarilla en Argentina 1

Según el informe oficial de situación de la Provincia, las clases fueron suspendidas en distintos distritos costeros y rurales debido al avance del fenómeno climático.

Hasta el momento, las localidades afectadas son:

Coronel Rosales

Monte Hermoso

Coronel Dorrego (balneario Marisol)

Tres Arroyos (Claromecó, Reta y Orense)

Patagones

Bahía Blanca

San Cayetano

Lobería

General Alvarado

General Pueyrredón

Pinamar

Maipú

En tanto, en Necochea las autoridades mantenían la situación “en evaluación” durante las primeras horas de este viernes.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que “hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”.

Alertas por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Alerta naranja y amarilla en Argentina 2

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para distintos sectores de Buenos Aires y otras 13 provincias del país.

En las zonas bajo alerta naranja, se esperan “intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h”, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Ante este escenario, el SMN recomendó:

Permanecer bajo techo

Evitar circular por la vía pública

Alejarse de árboles y postes eléctricos

Asegurar objetos que puedan volarse

Preparar una mochila de emergencia con documentos, radio, linterna y celular

Las áreas bajo alerta amarilla, que incluyen a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, también esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó fuera de las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque se espera una jornada con bajas temperaturas, mucho viento y mal tiempo, los fenómenos no tendrían la intensidad suficiente como para representar un riesgo significativo.

Lluvias, evacuados y cortes de rutas

A las fuertes ráfagas se suman lluvias persistentes que afectan desde Coronel Vidal hasta Villarino. En algunos sectores bajo alerta naranja se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, mientras que en otras áreas podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros.

Una de las ciudades más afectadas es Necochea, donde ya se acumularon cerca de 110 milímetros de agua en pocas horas. Debido al deterioro climático, Vialidad Nacional decidió cortar totalmente el tránsito sobre la Ruta 228 hasta, al menos, la mañana de este viernes.

Mar del Plata, en el centro del fenómeno climático

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el sistema meteorológico impactará con mayor fuerza sobre la costa bonaerense entre la noche del viernes y el sábado.

En Mar del Plata se espera una importante marejada ciclónica que elevará el nivel del mar y provocará olas de entre 3 y 7 metros de altura. La ciudad ya venía golpeada por intensas tormentas y anegamientos registrados durante la madrugada del jueves.

Por ese motivo, especialistas recomendaron no circular por la zona costera hasta que el fenómeno pierda intensidad.