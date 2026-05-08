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Temporal y alerta meteorológica en la provincia de Buenos Aires: suspendieron las clases en varios municipios

Las autoridades advirtieron que algunas localidades podrían enfrentar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y pidieron evitar desplazamientos innecesarios.

Temporal y alerta meteorológica en la provincia de Buenos Aires: suspendieron las clases en varios municipios

El fuerte temporal que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires mantiene en alerta a las autoridades y ya provocó la suspensión de clases en más de diez municipios, especialmente en localidades de la costa atlántica bonaerense. El empeoramiento de las condiciones meteorológicas y la posibilidad de ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora obligaron a tomar medidas preventivas para evitar riesgos.

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Las zonas más comprometidas se extienden desde General Alvarado hasta Carmen de Patagones, con ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Monte Hermoso y Quequén bajo vigilancia permanente.

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El fenómeno de ciclogénesis, que provocó tormentas y ráfagas durante las últimas horas, sigue generando inestabilidad. Es el proceso por el cual se forma o se intensifica un sistema de baja presión en la atmósfera. Ocurre cuando la misma baja de manera brusca y el aire se reorganiza, lo que puede generar mal tiempo.

Suele estar asociada a vientos fuertes, lluvias persistentes y mayor inestabilidad, aunque no siempre provoca tormentas severas.

Qué municipios bonaerenses suspendieron las clases

Alerta naranja y amarilla en Argentina 1

Según el informe oficial de situación de la Provincia, las clases fueron suspendidas en distintos distritos costeros y rurales debido al avance del fenómeno climático.

Hasta el momento, las localidades afectadas son:

  • Coronel Rosales
  • Monte Hermoso
  • Coronel Dorrego (balneario Marisol)
  • Tres Arroyos (Claromecó, Reta y Orense)
  • Patagones
  • Bahía Blanca
  • San Cayetano
  • Lobería
  • General Alvarado
  • General Pueyrredón
  • Pinamar
  • Maipú

En tanto, en Necochea las autoridades mantenían la situación “en evaluación” durante las primeras horas de este viernes.

El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que “hay suspensión de clases y trabajos de las Defensas Civiles en casi todos los municipios costeros”.

Alertas por vientos de hasta 90 kilómetros por hora

Alerta naranja y amarilla en Argentina 2

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para distintos sectores de Buenos Aires y otras 13 provincias del país.

En las zonas bajo alerta naranja, se esperan “intensos vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h”, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Ante este escenario, el SMN recomendó:

  • Permanecer bajo techo
  • Evitar circular por la vía pública
  • Alejarse de árboles y postes eléctricos
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Preparar una mochila de emergencia con documentos, radio, linterna y celular

Las áreas bajo alerta amarilla, que incluyen a Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa, también esperan ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó fuera de las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque se espera una jornada con bajas temperaturas, mucho viento y mal tiempo, los fenómenos no tendrían la intensidad suficiente como para representar un riesgo significativo.

Lluvias, evacuados y cortes de rutas

A las fuertes ráfagas se suman lluvias persistentes que afectan desde Coronel Vidal hasta Villarino. En algunos sectores bajo alerta naranja se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, mientras que en otras áreas podrían registrarse entre 15 y 30 milímetros.

Una de las ciudades más afectadas es Necochea, donde ya se acumularon cerca de 110 milímetros de agua en pocas horas. Debido al deterioro climático, Vialidad Nacional decidió cortar totalmente el tránsito sobre la Ruta 228 hasta, al menos, la mañana de este viernes.

Mar del Plata, en el centro del fenómeno climático

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, el sistema meteorológico impactará con mayor fuerza sobre la costa bonaerense entre la noche del viernes y el sábado.

En Mar del Plata se espera una importante marejada ciclónica que elevará el nivel del mar y provocará olas de entre 3 y 7 metros de altura. La ciudad ya venía golpeada por intensas tormentas y anegamientos registrados durante la madrugada del jueves.

Por ese motivo, especialistas recomendaron no circular por la zona costera hasta que el fenómeno pierda intensidad.

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