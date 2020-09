Floppy Tesouro cruzó a Karina, La Princesita: "Me dolió que dijeras que no tengo humildad"

Karina y Floppy

A Floppy Tesouro no le gustó para nada que Karina, La Princesita, haya dicho que había "desafinado" en su interpretación del tema "Seguir viviendo sin tu amor", de Luis Alberto Spinetta.

"No esperaba menos de vos", dijo la participante y encendió la llama de una pelea que ya tuvo su primer round.

"A veces no hay que generalizar como hiciste conmigo y algunos de mis compañeros. Me dolió que dijeras que no tengo humildad porque la tengo y cada vez que vengo, vengo con muchas ganas de aprender y nadie te quiere hacer sentir angustiada. Pero si me siento atacada, permitime que te lo diga", añadió Floppy.

"Tómenselo como quieran, no me interesa", respondió Karina a lo que Tesouro sentenció: "En una nota dijiste que Lola Latorre, Esmeralda Mitre y Floppy Tesouro te faltaron el respeto y yo no vengo a eso acá. Te respeto a vos y al jurado. Yo dije que como canté una canción tuya me hubiese gustado que me des una devolución de la parte vocal para trabajar con Hernán y con Pablo en los ensayos. Yo estoy feliz e incursionando en la música, pero no quiero quedar mal parada porque no me divierte", insistió la modelo antes de que la jurado la calificara con un '7'".