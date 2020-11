Florencia Peña contó cómo reaccionó su círculo cercano cuando habló del poliamor

Florencia Peña

Florencia Peña reveló públicamente hace un tiempo que practica el poliamor con su pareja Ramiro Ponce de León luego de que salieron a la luz charlas comprometedoras de él con otra mujer.

En charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina", La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora de "Flor de equipo" contó que a su familia todavía le cuesta aceptarlo.

"A mí mamá le sigue costando lo del poliamor. Eso no lo comprende, no comprende cómo yo tengo esa cabeza y ese pensamiento. Eso sí, no es motivo de discusión porque me respeta mucho”, reveló la actriz.

Y remarcó que al igual que su marido ella tuvo acercamientos con otras personas.

"Yo al tener hijos no tenía la necesidad de contarlo. Lo tuve que contar porque necesitaba blanquear cuál era la situación, porque yo también la estaba pasando bien. Yo lo había pasado muy bien, solo que había sido más prolija”, explicó Peña.

Cabe recordar que en las últimas horas, Florencia manifestó que se pondría la vacuna de origen ruso contra el coronavirus.

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", sentenció en Twitter.