Germán Martitegui fue duramente criticado por las porciones y los precios de su exclusivo restaurante

Germán Martitegui

El jurado más picante de "MasterChef Celebrity" y reconocido chef a nivel mundial, Germán Martitegui, fue criticado duramente en Twitter por los platos que ofrece en su restaurante Tegui, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Un usuario de la red social entró a la página del local y se llevó una sorpresa al ver los platos gourmet que ofrece, además de los precios que cobran por ellos.

"Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por LITERALMENTE 1 (UN) ESPÁRRAGO", indicó el joven en Twitter, en un posteo en el que compartió fotos de las preparaciones que ofrece el cocinero en su local gastronómico.

En los comentarios, brotaron las críticas, así como también quienes defendieron al chef que tiene uno de los pocos restaurantes argentinos reconocidos a nivel mundial.

"A mí me llegás a dar eso y te prendo fuego. Me crié a guiso y puchero, mirá si eso me va a llenar, ni un diente me llena", dice un comentario. "Vas al restaurante de Martitegui para sacarte la foto de Instagram y salís de ahí derecho a una parrilla de barrio para sacarte el hambre", dice otro tuitero.

Por el otro bando, expresaban: "El restaurant de Martitegui ganó el premio al mejor del mundo y está siempre en el top 100 del planeta. Consiste en varios platos con varias degustaciones. No vas ahí a pedirte un plato de ravioles". "Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas", sentenció otro