Historias de San Francisco: las mejores 5 series de temática LGBTI

historias-de-san-francisco-las-mejores-5-series-de-tematica-lgbti

La serie Historias de San Francisco no paró de cosechar halagos, pero aún hay más historias interesantes que abordan este tema.

Si a un reparto maravilloso entre quienes se destacan Ellen Page, Laura Linney, Charlie Barnett y Olympia Dukakis se le suma una buena historia para contar, el resultado será una miniserie de 10 capítulos digna de una maratón de domingo. Estrenada a mediados de 2019 en Netflix, Historias de San Francisco, es la cuarta parte de una miniserie de los años 90 basada en las novelas de Armistead Maupin.

La trama de Historias de San Francisco comienza con la llegada de Mary Ann, la protagonista, quien regresa a San Francisco después de haberse marchado por muchos años. La trama se centra en el reencuentro con su amiga Anna Madrigal, una anciana transexual, activista de los derechos LGTBI. Desde ahí parte un relato que da visibilidad a temas como el feminismo, el sida y la transexualidad, entre otros. A lo largo de toda la serie los vecinos de la calle Barbary Lane van cruzando sus vidas con una mirada profunda sobre cómo se vive el pertenecer al colectivo LGTBI, en contraposición de lo que fue poder hacerlo en un pasado reciente donde la censura estaba a la orden del día.

Cada capítulo de Historias de San Francisco es un retrato exquisito acerca de la comunidad queer. Intimista y de una gran belleza visual, esta serie merece la pena ser disfrutada de principio a fin.

Pero como todo no termina en este barrio estadounidense, seleccionamos otras cinco muy buenas opciones que también apuestan por la igualdad y son tan adictivas como la inspirada en Crónicas de Armistead Maupin:

You Me Her

La serie relata la vida de Jack y Emma, un matrimonio de treintañeros que no saben cómo revivir la llama de la pasión entre ellos y, en un intento de salvar lo que los une, deciden recurrir a Izzy, una joven de 25 años, dama de compañia. La idea que, en sus comienzos, era poner un poco de picante a la sexualidad de la pareja va cobrando otros matices cuando ambos protagonistas se descubren sintiendo algo más que un simple deseo sexual por esta tercera persona. Con ese planteo sobre la mesa, los tres personajes comienzan a transitar un camino de triángulo amoroso en donde deben sortear las miradas de vecinos indiscretos y luchar contra sus propios prejuicios para adaptarse a la dinámica de una relación poliamorosa que los atrapa tanto como los conflictua.

Grace and Frankie

Con esta serie nos adentramos en la vida de dos mujeres que un día ven cómo sus vidas-aparentemente resueltas- se ven desmoronadas cuando sus esposos anuncian que son homosexuales, que están enamorados y que planean casarse. Jane Fonda y Lily Tomlin, dos grandes actrices, tienen una química perfecta entre ellas y son las protagonistas de esta serie que, temporada tras temporada, logra mostrar al espectador que hay vida después de cumplir los 60. Con seis temporadas en su haber, “Grace and Frankie” estrena en 2021 su séptima y última temporada.

Orange is the New Black

Se estrenó en Netflix en 2013 y centra su trama en la vida de un grupo de mujeres que se encuentran prisioneras en la cárcel de Litchfield, Nueva York. Una de las primeras producciones originales de la plataforma, Orange is the new black, logró perdurar en el tiempo-con 7 temporadas y 91 episodios-gracias al alto nivel interpretativo de sus protagonistas que sumados a un buen guión, y una excelente dirección, hicieron de esta comedia dramática un éxito donde existe una fuerte crítica al sistema judicial de los Estados Unidos. Ideal para quienes disfrutan de ver una historia sin tener que esperar nuevos episodios.

Transparent

Maura Pfefferman es un padre de familia que decide revelar su condición de mujer transexual a los sus seres queridos. Esta es la trama de una serie que atrapa desde el minuto uno al espectador. Su calidad desde todo punto de vista le valió el reconocimiento de la crítica y del público y un Globo de Oro en la categoría de mejor serie, de comedia o musical. La ficción dirigida por Jill Soloway cuenta con cinco temporadas y un final abrubto debido a que su protagonista Jeffrey Tambor fue acusado de acoso sexual y la plataforma Amazon no quiso renovar contrato para apartarse del escandalo que cobró mucha repercucion mediatica y un fuerte repudio por parte de los fans de la serie hacia el actor.

La casa de las flores

Divertida, original y muy adictiva, esta serie original de Netflix, hace girar su trama en torno a la historia de una familia adinerada que se mete en toda clase de enredos, algo bizarros y desopilantes. En este caso, es el actor y director español Paco Leon es quien se adentra en la tematica LGBTI intrepretando a María José, una mujer transexual. Cabe destacar que esta decisión de no llamar a una actriz trans para interpretar el papel, le costó a la serie algunas críticas y la acusación de transfóbica. La casa de las flores, cuenta con varios personajes principales de la comunidad LGBTI, con capítulos que analizan la homofobia y la transfobia internalizadas. Vista como sátira del género de telenovelas del que mantiene elementos, también aborda temas como la moralidad en México, la discriminación racial y una marcada diferencia de clases sociales.