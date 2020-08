"Te hacía más hombrecito", el comentario de Oscar Mediavilla que fue catalogado como "homofóbico"

Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla se convirtió en tendencia en la red social Twitter tras ser tildado de "machista" y "homofóbico" por un comentario que le hizo a Miguel Ángel Rodríguez en tono de chiste.

"Yo te hacía más hombrecito, con todo respeto", dijo el jurado y el participante respondió: "Yo era más hombrecito, ¿te gustó esto?". En ese momento, Miguel Ángel sacó un cepillo de su bolsillo.

"Ahora te noto más flojo", alcanzó a agregar con ironía Mediavilla. "En Valentín Alsina entrás y no salís con ese cepillito", añadió Oscar.

El chiste no cayó del todo bien en las redes sociales y el jurado fue tildado de "homofóbico" y "machista".

Algunos de los posteos en Twitter afirman: "yo te hacía más hombrecito dice oscar mediavilla, por favor, cuáles son los requisitos para trabajar en televisión en 2020, estar mentalmente en el 1800?".

Y otro usuario puso: ""más hombrecito" En que siglo naciste?29 El CANTANDO no es un CONCURSO DE CANTO, es un reality con gente que no es cantante..... Nadie se "anota". Los CONTRATAN PARA ESO. Si todos fueran profesionales del canto, sería un recital, no te parece?".

En ese tono, otra usuaria lanzó: "que ridiculo oscar mediavilla diciendo “yo te hacía más hombrecito” cada dia atrasan mas #cantando202".

Si uno revisa la red social hay muchos comentarios en esa línea. Aquí el video para que veas si también te parece homofóbico lo que dijo Mediavilla.