Hugo Maradona reveló la última charla que tuvo con Diego: "me dijo que lo tenían encerrado"

Hugo MAradona

Hugo Maradona contó en una entrevista con Radio la Red que se enteró de la muerte de su hermano a través de su hija, que le dijo que le tenía que contar algo. Él pensó que iba a decirle que estaba embarazada: pero la noticia era que había muerto Diego.

"Tiré a la mierda el volante... No sé cómo llegué a casa. Tiré el celular a la mierda. Vi a Paula, mi esposa, en medio de la calle. Trató de calmarme y me preguntó quién me lo había contado. Se armó un quilombo acá...!", dijo Hugo sobre ese triste momento.

El hermano del ex jugador no pudo llegar al país al velatorio ni al entierro pero sí recordó que hablaban seguido por teléfono y la última charla lo preocupó mucho.

"Me dijo: ‘Me tienen acá encerrado. Yo quiero salir’... Yo le respondí que ya iba a ir a hacerle compañía", contó angustiado.