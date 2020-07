Karina la Princesita sobre el dramático bullying que sufrió en su infancia: "Me agarraban entre 7 en el baño"

Karina La Princesita

Karina "La Princesita" está lista para debutar como jurado del "Cantando 2020" este lunes a las 22.30 por la pantalla de El Trece.

Pero antes del estreno de la nueva temporada del reality, en una nota con Catalina Dlugi, la artista reveló hechos de bullying de su infancia que aún no superó.

“Yo participaba mucho en el colegio y no decía malas palabras, era más ‘señorita’, como se dice. Y me decían cosas gravísimas que no las podría repetir, cosas guasas de la peor forma que te puedas imaginar”, relató Karina.

Karina La Princesita

LEÉ TAMBIÉN: La hija de Karina La Princesita y El Polaco confesó que sufre cyberbullying

“A veces yo iba al baño y cuando me veían empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía ‘no puedo ni venir a hacer pipí tranquila’. Me empezaban a golpear la puerta y cuando yo salía mandaban a la más chiquita a que me pegue un cachetazo. Entonces yo me defendía y venía la más grandota y me agarraba del cuello contra la pared”, recordó La Princesita.

Karina aseguró que las autoridades del colegio “se lavaron las manos” y todo ello afectó su personalidad, hasta hoy: “En casa había tantos líos que yo no decía nada, hasta que no soporté más porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño".

"Lo que más quiero remarcar es que no recibía ayuda del colegio. La preceptora decía ‘son cosas de chicos’. Se lavaban mucho las manos sin tener en cuenta que eso te deja marcas para toda la vida. Yo pasé a ser una chica muy insegura en mi vida personal y en todo”, concluyó en diálogo con “La Once Diez”.