Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie de 7 episodios y es la más vista del año

La nueva apuesta de Netflix que revive una historia icónica

Netflix decidió recuperar una historia que ya había demostrado su impacto en el cine. La película protagonizada años atrás por Denzel Washington se transformó en un clásico moderno del género de acción y suspenso. Ahora, la plataforma presentó una reinterpretación pensada para el formato televisivo, con una narrativa más extensa y enfocada en los conflictos internos de los personajes.

La serie se estrenó el 30 de abril y llegó con una temporada compacta de siete episodios. Esa estructura permitió que la trama avance con rapidez, evitando capítulos de relleno y sosteniendo la tensión constante. El resultado fue una producción intensa, diseñada para maratonear en pocas horas.

Uno de los puntos más destacados es el cambio de enfoque narrativo. En esta oportunidad, la historia profundizó mucho más en el pasado del protagonista y en las secuelas psicológicas que dejó su vida como mercenario.

Además, la ambientación en Río de Janeiro le aportó un tono diferente a la serie. Las calles caóticas, la tensión urbana y el contexto criminal construyeron un escenario perfecto para desarrollar una trama marcada por el peligro permanente.

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De qué trata "Hombre en llamas" en Netflix

La sinopsis oficial presentada por Netflix resume el espíritu de la serie con una frase contundente: "Un veterano de las Fuerzas Armadas Especiales, atormentado por su pasado y acechado por sus enemigos, lucha por mantener a salvo a una adolescente en las calles de Río de Janeiro".

La historia sigue a John Creasy, un exmercenario que en el pasado fue reconocido por sobrevivir incluso en las misiones más peligrosas. Sin embargo, lejos de aquella versión invencible, ahora aparece como un hombre destruido emocionalmente, atravesado por un fuerte trastorno de estrés postraumático.

Creasy intenta reconstruir su vida y dejar atrás la violencia. Pero ese deseo de redención se interrumpe cuando debe proteger a la hija de un viejo compañero. A partir de ese momento, vuelve a quedar atrapado en un mundo donde los enemigos resurgen, las traiciones aparecen constantemente y el peligro nunca desaparece.

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El elenco principal de la serie de "Hombre en llamas"

Yahya Abdul-Mateen II

Billie Boullet

Alice Braga

Scoot McNairy

Bobby Cannavale

Thomás Aquino

Pâmela Germano

Billy Blanco Jr.

Ismael Caneppele

Ravel Cabral

Por qué la serie ya genera tanto impacto en Netflix

Apenas horas después de su estreno, la serie comenzó a generar repercusión entre los suscriptores de Netflix. Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre el ritmo de la historia, las actuaciones y las escenas de acción.

Muchos usuarios destacaron especialmente la tensión constante de los episodios y la manera en que la producción logra mantener el interés desde el primer capítulo.

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Otro punto que llamó la atención fue la duración de la temporada. En un contexto donde muchas series superan ampliamente los diez episodios, esta producción eligió una estructura breve y directa. Eso permitió que la trama avance rápidamente y mantenga un nivel alto de intensidad.

El regreso de una franquicia tan reconocida también despertó nostalgia entre quienes habían visto la película original. Sin embargo, la serie logró funcionar de manera independiente y captar incluso a quienes nunca conocieron la historia previa.

Tráiler oficial de "Hombre en llamas" en Netflix