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Manuel Adorni
Luis Caputo
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Adorni dio una conferencia junto a Luis Caputo y Monteoliva, pero no respondió preguntas

El jefe de Gabinete encabezó un nuevo contacto con los medios en Casa Rosada en medio de la polémica por su patrimonio personal y sus movimientos. Sin embargo, solo fueron los ministros quienes contestaron a los planteos de los medios.

photoNueva conferencia de Manuel Adorni

photoNueva conferencia de Manuel Adorni, tras las declaraciones de Patricia Bullrich y la ratificación de Milei como su jefe de Gabinete. (Foto: Captura de TV)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni dio una nueva conferencia de prensa este viernes en Casa Rosada acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, el encuentro con los medios acreditados tuvo una particularidad: el jefe de Ministros no respondió preguntas, tarea que quedó a cargo de los dos funcionarios.

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Adorni comenzó su presentación con una exposición sobre el financiamiento universitario. Indicó que para la Justicia sigue suspendida la norma que obliga a restablecer la ayuda económica hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre el fondo de la causa. También señaló que es falso el planteo de la UBA en torno a la entrega de los fondos que le corresponden al ámbito universitario.

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo.

"El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026", agregó,

Por otro lado, hizo un destacado relevamiento de la decisión judicial que reafirma la potestad de las provincias en la ley de glaciares y las posibilidades que se abren para las provincias y el país en general.

"No vamos a ceder ante fuerzas extranjeras que quieren interferir en cómo explotamos nuestros recursos", afirmó. Lo mismo dijo sobre organizaciones ambientalistas que hacen planteos sobre la situación de recursos en la zona de Malvinas.

La palabra de los ministros: de un golpe al narcotráfico al "Súper RIGI y el "riesgo kuka"

Tras la presentación de Adorni, fue Monteoliva quien tomó la palabra para contar detalles de un operativo contra el narcotráfico en el que se incautaron 442 kg de droga en la ciudad de Vera, en Santa Fe.

Posteriormente, fue el turno de Luis Caputo, quien destacó el lanzamiento del "Súper RIGI" como una iniciativa "para tener mejores atractivos para generar inversiones".

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El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: archivo).

"El Presidente es nuestro principal activo porque con sus ideas captó la atención del mundo", dijo Caputo, y agregó: "Pasamos de ser un país irrelevante a que el mundo mirara con atención lo que hacía la Argentina".

Caputo dijo que todo sucede aún en un contexto internacional adverso, pero que la Argentina es uno de los países que mejor está llevando esta crisis internacional. En ese sentido, afirmó que en la última reunión del G20, fue puesto como ejemplo a seguir. "En Economía no hay casualidades sino causalidades", señaló.

Consultado sobre el riesgo país, que se mantiene por encima del nivel de 2018, y si no considera que la situación de Adorni puede conspirar contra el marco que describió, Caputo señaló: “El riesgo país no baja por el 'riesgo kuka'. Pero estamos muy tranquilos porque ya tenemos como refinanciar los próximos tres cupones (de la deuda). Y como la economía está ordenada, el paso del tiempo juega a nuestro país y ese índice seguirá bajando”, contestó. “Manuel no tiene nada que ver con la economía”, agregó, en alusión al jefe de los ministros.

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