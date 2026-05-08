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Tristeza absoluta: Murió el padre de Germán Giuliani

La muerte de Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, volvió a exponer con crudeza el drama de las familias atravesadas por las detenciones políticas en Venezuela.

Tristeza absoluta: Murió el padre de Germán Giuliani

La muerte de Carlos Giuliani, padre del abogado argentino Germán Giuliani, volvió a exponer con crudeza el drama de las familias atravesadas por las detenciones políticas en Venezuela. El fallecimiento se produjo este viernes sin que pudiera concretar el deseo que sostuvo durante meses: reencontrarse con su hijo, detenido desde mayo de 2025 en el complejo penitenciario Yare III bajo custodia del régimen venezolano.

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La noticia fue confirmada por Elisa Trotta, referente del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien expresó públicamente el profundo pesar de la familia y el simbolismo de una pérdida atravesada por la espera. “Murió esperando verlo libre”, manifestó, en una frase que rápidamente sintetizó el dolor acumulado por un caso que se transformó en emblema internacional de las denuncias sobre presos políticos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

La muerte de Carlos Giuliani no solo representa una tragedia familiar, sino que también profundiza la dimensión humanitaria del caso. Durante casi un año, el padre del abogado argentino encabezó reclamos, pedidos diplomáticos y acciones públicas exigiendo información sobre el estado de salud de su hijo, mientras las autoridades venezolanas mantuvieron un hermetismo denunciado por organismos internacionales.

Germán Giuliani fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 en circunstancias que, según sus allegados y distintas organizaciones, estuvieron rodeadas de irregularidades, acusaciones poco claras y ausencia de garantías procesales. Desde entonces, su familia denunció desaparición forzada, aislamiento prolongado, golpizas, torturas y condiciones extremas dentro del sistema penitenciario venezolano. Su situación despertó alarma en entidades internacionales dedicadas a la protección de derechos fundamentales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en abril de 2026 medidas cautelares a favor del abogado argentino, al considerar que su integridad física, salud y vida se encuentran bajo amenaza en un contexto de “gravedad y urgencia”. La resolución significó un fuerte respaldo internacional a las denuncias impulsadas por sus familiares, aunque hasta el momento el régimen venezolano no ha dado cumplimiento efectivo a los pedidos de revisión de su situación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Pese a que allegados a Giuliani sostienen que existe una boleta de excarcelación emitida desde febrero, el abogado continúa detenido. Esta contradicción entre decisiones judiciales y ejecución efectiva del régimen ha sido uno de los puntos más cuestionados por organismos de derechos humanos y por el Gobierno argentino.

El caso adquirió todavía mayor gravedad luego del motín registrado semanas atrás en la cárcel de Yare III, un episodio que dejó al menos cinco muertos y reactivó el temor sobre la seguridad de Giuliani dentro del penal. Durante varias horas, su familia aseguró no haber recibido información oficial sobre su paradero ni sobre su condición física, aumentando la desesperación y renovando las críticas sobre el manejo penitenciario en Venezuela.

La incertidumbre y la falta de respuestas oficiales marcaron el último tramo de vida de Carlos Giuliani, quien falleció sin obtener el reencuentro que reclamó hasta sus últimos días. Su historia se convirtió en una muestra del impacto devastador que estas detenciones tienen no solo sobre los presos, sino también sobre sus núcleos familiares.

El Gobierno argentino reiteró en las últimas semanas sus presentaciones ante organismos multilaterales como la OEA y otros foros diplomáticos, reclamando no solo por Germán Giuliani sino también por la situación de más de 500 presos políticos que continúan encarcelados en Venezuela. Las autoridades nacionales sostienen que el caso forma parte de un patrón sistemático de persecución, hostigamiento y represión. Organización de los Estados Americanos

La dimensión política del caso también se entrelaza con una creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro, especialmente luego de denuncias reiteradas sobre desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y limitaciones al acceso de observadores independientes.

Mientras tanto, la familia Giuliani continúa reclamando avances concretos para lograr la liberación del abogado argentino. La muerte de su padre añade una carga emocional irreversible a una causa que ya trascendía lo judicial.

La historia de Carlos y Germán Giuliani resume el drama de miles de familias separadas por decisiones políticas, sistemas represivos y procesos judiciales opacos. La imposibilidad de concretar un último abrazo transformó este episodio en un símbolo doloroso, que refuerza la presión sobre organismos internacionales y gobiernos democráticos para sostener la vigilancia sobre la situación venezolana.

Con el fallecimiento de Carlos Giuliani, la lucha familiar queda marcada por una ausencia irreversible, pero también por un mensaje contundente: la defensa de la libertad, la justicia y los derechos humanos continúa siendo el eje central de una causa que mantiene repercusión regional e internacional.

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