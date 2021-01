Lourdes Sánchez contó que aún hace colecho con su hijo de cuatro años: "Estoy con un problema"

Lourdes Sánchez

Lourdes Sanchéz manifestó estar atravesando por un dilema con su pequeño hijo Valentín, de cuatro años, fruto de su amor con Pablo "Chato" Prada.

Fue en diálogo con Lissa Vera en "La previa del Cantando 2020" donde la bailarina y panelista confesó que su pequeño hijo comparte la cama matrimonial con ellos.

"Yo estoy con un problema. Mi hijo tiene cuatro años, pero parece de cinco, y hacemos colecho. Muchos dicen que se van cuando aparece el nuevo bebé... Hay que tener otro, así se va Valentín", contó Lourdes entre risas.

A lo que Vera le manifestó que no se preocupara, ya que ella está pasando por lo mismo: "A la de siete años tampoco la puedo erradicar de mis aposentos...".

“Me encantaría darle un hermanito a Valentín, sobre todo que venga la nena. Pero por el otro lado no hay caso, me parece que no, me dijo que la paciencia se le agotó”. Sobre su hijo, dijo que aunque su pareja quiere que juegue al fútbol, “le gusta mucho el escenario”, indicaba Sánchez hace unos días en charla con Leandro Rud en el ciclo "La Noche".

Y sobre su relación con el productor, señaló: “No me imagino la vida con otro hombre, él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”.