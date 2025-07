El crudo testimonio de Flavio Mendoza tras el accidente que paralizó a todos: "Gracias a Dios..."

Además, explicó detalladamente cómo fue que se produjo la caída y lo que recuerda del instante: "Primero me elevo, y el escenario de atrás tiene que subir a una determinada altura, al igual que el péndulo. Como el escenario no subió, el tiro del arnés quedó más bajo. Entonces, para poder pasar por arriba de la red, hice fuerza, y el motor siguió subiendo. Ahí fue cuando me llevé puesta la luz de atrás. Yo no puedo hacer nada, dependo del técnico. No te lo esperás". Y sumó: "Le pegué tan fuerte a la luz que se cayó cerca de otros artistas. Me asusté. Después perdí el conocimiento; todo era muy nublado".

flavio mendoza 1.jpg

"No puedo hacer lo que estoy haciendo. No está bien lo que hago, no es un buen mensaje. Me dio mucha pena tener que abandonar, aunque la gente lo entendió. Pero me pasa que siempre siento culpa y termino haciendo cosas aunque no pueda. Los médicos no me querían dejar salir, tenía que estar 24 horas en observación", reveló sobre el sentimiento que corría dentro suyo, y la negativa de los profesionales de la salud a que retomara la actividad.

En momentos de poca lucidez, Mendoza afirmó que de inmediato pensó en su hijo. "Cuando reaccioné en la ambulancia, lo primero que pensé fue en Dionisio. Estaba atontado. Él estaba en casa con mi hermana", manifestó en diálogo con el programa de Ventura.

Flavio Mendoza sufrió un tremendo accidente durante una función del Circo Ánima y debió ser asistido de urgencia por los profesionales médicos que se encontraban en el Casino Buenos Aires, acto seguido, lo llevaron en ambulancia. El relato del momento en televisión generó una gran preocupación.

La noticia se conoció el jueves 11 de julio a través de LAM (América TV), donde Ángel de Brito informó en vivo los detalles del episodio. Para ampliar la información, el conductor se comunicó con Flor Cabrera -ex participante de Gran Hermano-, quien se encontraba entre el público y presenció tanto el impacto como la reacción del equipo médico ante la emergencia.

Según relató Florencia, el incidente ocurrió a pocos minutos de comenzado el espectáculo, mientras el artista realizaba una acrobacia. "Estoy atónita, nos sacaron a todos. El show recién empezaba. Ahora estamos esperando a que lo atiendan", expresó consternada desde el lugar.

-Flavio Mendoza-

Cabrera siguió relatando con angustia: “Se golpeó la cabeza con una luminaria y cayó al suelo. La soga parecía estar floja, y en ese instante se desplomó. Fue una sensación espantosa”.

El panelista Pepe Ochoa sumó más detalles: “Estaba haciendo una acrobacia con un trapecio, impactó contra una luz y quedó inmóvil en el escenario. Detuvieron la función de inmediato, lo bajaron y lo trasladaron en una camilla ortopédica”.