Thiago Medina fue visto muy cerca de una ex Gran Hermano y crecen los rumores de romance

Ya separado de su ex pareja, Thiago habría decidido darle una nueva oportunidad al amor junto a Etchart, quien mantiene un perfil bajo y procura cuidar al máximo su privacidad. Aunque su cuenta de Instagram tiene más de 400 mil seguidores, en los últimos tres años solo publicó tres fotos, lo que refleja su intención de mantenerse alejada del foco público.

Belén Etchart (1)

La confesión de Daniela Celis tras su ruptura con Thiago Medina: "Estamos aprendiendo a pedir ayuda"

Thiago Medina confirmó el fin de su relación con Daniela Celis, con quien estuvo en pareja durante dos años y medio y tuvo a las gemelas Aimé y Laia. A través de un video, explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo, ya que ambos necesitaban un espacio para reflexionar y ordenar sus emociones.

“Nos separamos, estamos tomando un tiempo y veremos qué sucede más adelante”, expresó. Tras la separación, Medina se mudó a 15 cuadras del domicilio de Daniela, y según detalló, la convivencia ya no era saludable para ninguno de los dos. “La situación se volvió incómoda, no estábamos bien. No era bueno para ninguno”, resumió con sinceridad.

THIAGO MEDINA DANIELA CELIS.png

Un día después, Daniela compartió en Instagram un mensaje en el que expresó cómo se sentía y se sorprendió por el pedido que le hicieron los seguidores. "Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome, que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre porque es el papá de mis hijas”, sentenció.

“De hecho está alquilando al igual que yo y viviendo en una quinta hermosísima. Por más que no estemos juntos como pareja entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para hacer el equipo que nuestras hijas necesitan elegimos una crianza respetuosa y con amor”, siguió el relato la creadora de contenido.

Señalando lo difícil que es atravesar una separación cuando hay dos hijas de por medio, concluyó: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”.