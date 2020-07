Marcela Coronel contó el motivo por el cual le pidió disculpas Denise Dumas

Denise y Marcela

El viernes 10 de julio, se vivió un picante momento en "Hay que ver" (El Nueve) mientras Denise Dumas y Marcela Coronel debatían sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA.

“Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, le dijo la conductora a la panelista, motivo que molestó demasiado a Coronel.

La panelista renunció al ciclo de espectáculos y luego disparó sin filtro: “Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”.

Y el jueves, se supo que Denise y Marcela mantuvieron una charla telefónica donde limaron asperezas y así dar por terminado el conflicto entre ellas.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Dumas contó: "Finalmente pudimos hablar, por suerte. Me pidió disculpas y entendió que yo no uve mala intención. Yo le pedí disculpas por lo del viernes y ya está. Si Dios quiere que terminé todo esto de una vez porque me hizo muchísimo mal, me dañó mucho".

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que Marcela Coronel regrese al programa, indicó: "La verdad es que ella no quiere".

Ahora, Coronel reveló qué fue lo que pasó para que se decidiese a llamar a Denise: "Mi hija, me puso en caja, Uma que tiene 15 años, me dijo: 'no quiero verte así, quiero que la llames a Denise y que hables con ella, no puede ser que no puedas hablar con ella'".

"Mi hija me pidió que escuche a Denise y me hizo prometerle que lo iba a hacer, no le podía decir que no y lo hice. Me acuerdo que fue a la noche, al otro día a la mañana le dejé un mensaje diciéndole que quería parar con esto, que le pedía disculpas por las palabras que dije en la nota en La Nación, no es que me sacaron de contexto, lo dije en caliente con la misma calentura que yo no la llamé a ella", dijo en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

Por último, la periodista aclaró que a pesar de haber arreglado las cosas no volverá al programa: "En uno de los intercambios que tuvimos ese día, que fueron varios, como todo muy cuidado y muy amoroso, me dijo que le daba pena que no vuelva al programa, y le dije que no porque para mí era un ciclo cumplido. Creo que lo de Denise aceleró algo que iba a pasar, era algo que yo lo tenía que hacer, no fue de la mejor manera, a mí me hubiera gustado irme de otra manera".