Marcela Feudale cuestionó a los famosos que muestran todos los procesos del COVID en las redes sociales

Marcela Feudale posteó una reflexión ante la decisión de varios famosos y de sus familiares de contar todo lo que pasa con los tratamientos de COVID-19.

"Alguien me puede explicar esta pasión de narrarlo “todo” en redes, incluso las internaciones x coronavirus contando y fotografiando los procesos por los q van pasando y las imágenes que muestran los minutos previos a la inducción al coma farmacológico? Por favor, es Mujer feliz levantando una mano pregunta", puso Marcela en Twitter.

El comentario de la integrante de "ShowMatch" se dio horas después de que la cocinera del programa de Florencia Peña, Karina Gao, haya revelado que la van a intubar siendo que se complicó su COVID y que encima está embarazada.

Asimismo, la familia de Sergio Lapegüe también contó que la salud del periodista se agravó y que por tal motivo le pusieron un casco “helmet” antes de intubarlo.

Noe Paz, una usuaria de Twitter, le contestó: "Yo subía fotos de mí suero con antibióticos, o la curita cuando me sacaban sangre. No sé porque lo subía. capaz era xq querían que me manden cariño, que se yo ! Y eso que fueron 10 días de internación x una pancreatitis. Más que nada porque te sentís solo y muchos miedos".

Ahí Feudale contestó: "Gracias x explicarlo. Y por eso aclare q era pregunta. Quiero entenderlo porque me atrevo a decir q no lo haría jamás. Veo q mucha gente abre la puerta en esas instancias y me lo pregunte. Muchos hablaron de soledad. Agradezco tu cordial respuesta. Abrazo".