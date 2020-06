Marina Calabró fulminó a Cristina Pérez y Rodolfo Barili por mostrar los resultados de sus testeos de Covid-19

Marina Calabró

Cristina Pérez y Rodolfo Barili mostraron al aire hace unos días los resultados de los test de coronavirus que se realizaron ante la crecida de contagios.

Los mismos dieron de manera negativa pero generaron repercusión y algunas críticas por el "show" que se hizo del tema en medio de la pandemia.

Al igual que Ernesto Tenembaum, Marina Calabró fue muy dura con la actitud de los conductores de "Telefe Noticias" y reprobó lo que hicieron al aire desde sus casas.

"Estalló la polémica a partir de la decisión de Telefe de comunicar en vivo los resultados de Cristina Pérez y Rodolfo Barili, resultados del test de PCR que se habían hecho apenas 24 horas antes. La gente, enojadísima en las redes sociales. ¿Por qué se lo hicieron si no había contactos estrechos?, ¿por qué tan rápido el resultado?, ¿por qué especular con comunicarlo en televisión cuando era obvio, es clarísimo, que el resultado lo tenían de antes? Porque no se hubieran expuesto a semejante tensión... ¿Qué hubiera pasado si alguno daba positivo?", dijo la conductora de "Confrontados", El Nueve.

Y añadió: "Yo pregunto también, y lo voy a decir con cariño porque a Cristina la adoro y es una excelente periodista, ¿pero no es un poco engañar a la audiencia tratar de hacerle creer a la gente que en ese momento te estabas enterando del resultado de un test que seguro lo sabías de antemano? Si un canal no preserva su espacio central de noticias, ¿qué preserva? Si no nos importa la credibilidad de aquellos que nos cuentan lo que pasa en el día a día de la Argentina, en el contexto de una pandemia, ¿qué es lo que nos importa? No hay limite, y lo dice alguien que no tiene prejuicios de nada y ha hecho programas, y lo digo entre comillas,‘amarillísimos’. Pero con este nivel de amarillez, yo no he visto mucho".