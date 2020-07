Noelia Marzol destacó la importancia del baile y escrachó a un hombre que le envió una foto desnudo

Noelia Marzol

Noelia Marzol encontró una original manera para combatir a los haters de las redes sociales.

La actriz hizo una recomendación para quienes la critican como una manera de canalizar las angustias.

"Bailando se es más feliz... deberían probarlo... es un momento único con uno mismo! Sin importar el otro o lo que sucede fuera de ese momento. Un mundo a parte", indicó en su posteo de Instagram.

Y añadió: "Súper recomendado para las personas que aman criticar... quiéranse un poco más. Háganse el tiempo".

Hace unos días, la protagonista de "Sex virtual" escrachó contra un usuario que le mandó una foto desnudo.

"A ver tesoros, les explico algo. No me interesa verlos, quizá confunden cosas de la ficción con la realidad. Esto es ciberacoso! Enfermitos míos es terrible que no puedan hacerse la paj... solitos... ni para eso sirven", expresó la rubia enojada al recibir ese material íntimo.