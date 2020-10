Noelia Marzol pasó de la crisis con su pareja a comprometerse y reveló cómo fue la propuesta de casamiento

Noelia Marzol

Noelia Marzol admitió que tuvo una crisis con su pareja Ramiro Arias hace unos meses. La pareja vivía junta, pero la convivencia y el desgaste de la cuarentena por coronavirus, hizo que decidieran tomarse un tiempo “no nos soportabamos más”, admitió al ciclo “Esto No Es Hollywood” de Fernanda Iglesias.

Pero, el tiempo sirvió para calmar las cosas y notar que la pasión y el amor seguían vivos entre la actriz y el futbolista de Quilmes. La rubia contó que la separación salió a la luz porque en su mismo barrio vive un periodista: “En el mismo barrio vive el director de la revista Papparazi, y esa persona indagó y se dio cuenta que el auto de Ramiro no estaba”.

“Nos elegimos porque él me hace bien a mí y yo a él”, dijo explicando los motivos de la reconciliación. “Él me había propuesto casamiento hace un tiempo y en ese momento me pareció medio a las apuradas y le cancelé. Y hace poco fue nuestro aniversario y jodí con que hace 5 años que nos conocíamos”, admitió Noelia.

Entonces, contó cómo fue la propuesta: “Él es re romantico, espero que me lo contagie. Me regaló unos chocolates, me hizo abrir uno en forma de corazón que tenía el anillo adentro. La idea era hacerlo en diciembre”, adelantó, en tanto se levante la cuarentena por la pandemia.

“Mi familia es del interior, así que la idea es hacer algo sencillo ahí, no sé si me sentiría cómoda con una gran fiesta. Estábamos pensando hacer un fin de semana campestre”, reveló la rubia.

En la entrevista apareció el futbolista que se animó a hablar. “Es una mujer que me motiva a crecer día a día, admiro su forma de ser. Compartir la vida con alguien así y proyectar una familia es mi idea. Bien no la pasé cuando nos separamos, pero seguíamos en contacto. En ese momento fue lo mejor”, dijo el deportista.

“El chocolate viene dividido en dos mitades. Guardé el anillo ahí”, admitió sobre el pedido de compromiso y agregó: “No sabía que excusa meter para ir a buscar el chocolate. El anillo es del matrimonio de mis viejos”.