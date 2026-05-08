La novia de Zunino reaccionó de la peor manera tras el beso con la Bomba Tucumana en Gran Hermano: "Si entro..."

Durante la entrevista, también reveló que conocía perfectamente el contexto al que se enfrentaban antes de que Franco Zunino ingresara al programa y aseguró que hablaron mucho sobre las posibles situaciones que podían ocurrir. “Cuando yo lo conocí a él, después de la primera cita, de hablar y empezar a frecuentarnos, me contó que iba a entrar a la casa de Gran Hermano. Todo lo que está sucediendo lo hablamos previamente”, detalló.

Según contó, el primer contacto entre ambos se dio a través de las redes sociales. “Él me buscó por Instagram, me escribió, empezamos a hablar y a los dos meses se metió en la casa”, recordó.

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Pese a toda la exposición mediática que se generó tras el beso con Gladys, Mica aseguró que atraviesa este momento de manera positiva. “Para mí es una gran aventura que esté en Gran Hermano”, afirmó.

La joven también reconoció que en poco tiempo lograron construir un vínculo intenso. “Hubo fuego, conectamos un montón en dos meses. Se avanzó mucho”, confesó.

Incluso compartió algunos detalles íntimos de la relación que mantenían antes del ingreso del participante al reality. “Uso siempre una cadenita de plata que me regaló él antes de entrar a la casa”, reveló emocionada. Luego agregó: “Me dijo que se quería llevar algo mío a la casa y le regalé el peluche del tigre”.

Sin embargo, aclaró que nunca llegaron a formalizar el vínculo sentimental. “Nosotros no somos novios en realidad. Esta relación empezó, nos veíamos y después entró a Gran Hermano”, explicó. En ese sentido, aseguró que ambos tenían total libertad respecto a lo que pudiera suceder durante el juego. “Está todo hablado, puede hacer lo que quiera y yo continúo con mi vida acá afuera”, sostuvo.

Sobre el vínculo entre Franco y Gladys La Bomba Tucumana, prefirió restarle dramatismo y consideró que todo forma parte del reality. “No creo en el matcheo entre él y La Bomba Tucumana. Siento que es un juego”, opinó. De todos modos, no dudó en elogiar a la cantante tropical. “La Bomba me parece una bomba literalmente”, lanzó divertida.

Mientras tanto, el beso dentro de la casa sigue siendo uno de los temas más comentados de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, y la aparición de Mica no hizo más que sumar un nuevo capítulo a esta inesperada historia.

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