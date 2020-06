Reflexivo mensaje de Mónica Antonópulos ante los positivo de Covid en la televisión argentina

Mónica Antonópulos

El primer caso positivo dentro de los conductores famosos de televisión se confirmó en la jornada de hoy. Se trata de Lizy Tagliani quien se contagió haciendo su envío, "El Precio Justo".

La animadora de Telefe se contagió de tres compañeros de producción que dieron positivos. También contrajo coronavirus su asistente, Flopy Cucu.

Ambos se encuentran bien y sin síntomas graves por lo que se presume que transitarían si problema la enfermedad.

Ante estos hechos y la trascendencia que se le dio a los positivos de María Eugenia Vidal y Quique Sacco, la actriz Mónica Antonópulos escribió un reflexivo posteo en su cuenta de Instagram:

"No siempre el show debe continuar. Mientras algunos corren por proteger la vida otros corren a proteger sus millones. Dejemos a un lado la careta que ya está agrietada de tanto uso. Dejemos la impunidad y la omnipotencia a un lado que lleva a algunos a creerse invencibles. Que el cuidarnos no signifique la pérdida de el trabajo o el no pago de los salarios . Si se especula en este escenario que se nos presenta , que nos espera ? Cuidar la industria es principalmente las personas que la conforman, la forjan y su bienestar", expresó en su cuenta de Instagram.

