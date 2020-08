Rodrigo Lussich habló de las amenazas: "Esto tiene un costo penal y lo van a tener que pagar"

Rodrigo Lussich

Desde su cuenta de Twitter, Rodrigo Lussich contó el miércoles que realizó una denuncia tras recibir amenazas de muerte en su teléfono celular.

"Ya cursé a través de mi abogado @Martin_Legui denuncia por las amenazas de muerte que recibí esta tarde vía WhatsAap. Aténganse a las consecuencias", indicó el periodista.

Hoy en "Intrusos", América, Rodrigo se refirió a este grave tema: "Me parece que hay mucha hipocresía. No voy a permitir que me amenacen de muerte. Me dicen que me van a cagar matando. Radiqué la denuncia anoche con otro abogado".

Y fundamentó: "En el hacer está la equivocación, después pedir denunciar lo que quieran, pero una amenaza de muerte es una amenaza de muerte".

"Sepan que no hay impunidad, cibercrimen va a encontrar a la persona que hace esto y van a pagar las consecuencias. Esto tiene un costo penal y lo van a tener que pagar porque no es joda", aclaró.

"Amenazar de muerte y nombrando a terceras personas es algo que no voy a permitir. Si amenazan contra mi vida están haciendo un daño fuerte y nadie se lo merece", cerró.