Silvia Süller disparó sin filtro contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre: "Son un asco las dos"

Silvia Süller

La siempre polémica Silvia Süller disparó sin filtro contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre. “Qué asco las dos”, arrojó Süller en una entrevista con "El show del espectáculo", el ciclo que conduce Ulises Jaitt en Radio Urbana.

“Pero ni loca, a esa cucaracha la piso”, añadió cuando la consultaron si votaría a Cinthia, a propósito del lanzamiento de la panelista a la política.

“Una vez me quiso hacer juicio porque le dije cucaracha. Y se lo vuelvo a decir. Es una cucaracha”, añadió Silvia contra Cinthia

"Es mala persona. Estará con alguien que la esté apoyando. Chicos, ustedes saben cómo es esto. Una chica que siempre en su vida estuvo con todos”, destacó Silvia, quien puso en duda la denuncia que en su momento había realizado Cinthia contra Tristán.

Cinthia Fernández

“Sí, quise decir que es gato”, agregó por si quedaban dudas. “Era gato. Antes. Después se casó con este millonario, tuvo sus hijas, y estará bien ahora”, indicó.

“Yo viví siempre de noche. Aparte de la televisión, yo estaba siempre en Recoleta. Fui la cara de los boliches de Recoleta durante doce años. Se escuchaba y se ven muchas cosas. Si supieras las cosas que yo vi. Pero bueno, no me gusta ninguna de las dos”, profundizó sobre Cinthia, para luego apuntar también contra Yanina.

“Yanina también me parece de terror. Me parece una ordinaria y maleducada. Siempre quiere tener la razón. Aparte me odia a mí, porque cuando ella estaba de novia con Diego, yo salí con él. Y bueno, por ahí no me lo perdona. Cosa que no me importa, obvio”, dijo Süller.

“Uy, no me acuerdo. Fue hace muchos años. Veinticinco años atrás”, se excusó Silvia a la hora de de referirse a su relación con el ex futbolista. “Si mal no recuerdo, coincidimos con los autos. Tuvimos un par de encuentros con puntita”, concluyó.

Yanina Latorre