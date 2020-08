Alario se quiere ir del Leverkusen y su manager se la jugó: "No es bueno tener una Ferrari guardada"

Alario busca otro destino.

A mediados de 2017, Bayer Leverkusen desembolsó una gran cantidad de dinero, pagó la cláusula de rescisión que Lucas Alario tenía en River Plate y se terminó haciendo con los servicios del delantero argentino.

En aquel entonces, el artillero surgido de las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe fue recibido de manera espectacular por los hinchas alemanes, pero lo cierto es que, tres años después, todavía no pudo ganarse un lugar como titular.

Y parece ser que Alario se cansó definitivamente de esperar. Sin ir más lejos, este lunes, Pedro Aldave, representante del atacante de 27 años de edad, salió al cruce y reveló que Alario tiene la intención de irse del Leverkusen.

"En el Leverkusen hizo goles importantes pero no lo pusieron en los partidos clave. Ya lo hablamos con los directivos, vamos a intentar salir para que él pueda jugar. Él trabaja como un profesional pero vamos a buscar un equipo que sea apto para sus características. El club quiere al jugador porque sabe cómo trabaja, pero no es bueno tener una Ferrari guardada. Ellos no se quieren desprender de él, así que tal vez salga en condición de préstamo", expresó en declaraciones brindadas a 'Radio Colonia'.