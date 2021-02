El tiempo te dará la razón: 100 entrenadores dirigidos por Bielsa hablan sobre el Loco

Marcelo Bielsa dirigió en su carrera a 525 futbolistas.

Marcelo Bielsa dirigió hasta el momento a 525 futbolistas en su carrera como técnico entre Newell’s, Atlas, América, Vélez, Espanyol, Athletic de Bilbao, Olympique de Marsella, Lille, Leeds y las Selecciones de Argentina y Chile. Del total, 280 ya son ex jugadores y 163 de ellos ejercen como entrenadores a nivel profesional o en categorías formativas.

Tanto para quienes estuvieron bajo el mando del Loco con tres camisetas distintas como para quienes hayan sido citado apenas una vez al seleccionado, trabajar a las órdenes de Bielsa no le resultó indiferente a ninguno.

¿Qué piensan de Bielsa sus ex dirigidos que hoy son sus colegas? A continuación, el testimonio de 100 entrenadores, listados por orden alfabético y con el club y/o Selección en el que estuvieron juntos.

1) Roberto Abbondanzieri (Argentina): "Después del Mundial 2006, yo estaba entrenando en Getafe, entra un cartero y me deja una carta de Bielsa. Todo muy serio, hasta para escribir las cartas. Me felicitaba por llegar a Europa, por el Mundial, pero me dijo: 'La verdad que tengo que decirle algo después de tanto tiempo: nunca entendí por qué me puso tanta gente en la barrera'. Claro, faltaba gente para cabecear. En la carta me dio toda la explicación y yo ni le contesté". (TyC Sports)

2) Pablo Aimar (Argentina): "Bielsa me convenció de que lo importante es el proceso. Me convenció de que lo más importa es lo que te llevás de un entrenador, mucho más que un título. Él tenía una manera de convencerte de que su idea era la mejor, pero sin decirlo. No son muchos los que han ganado títulos con Bielsa. Han ganado títulos con otros entrenadores, me ha pasado a mí, y yo voy a decir que el mejor técnico que tuve es Bielsa". (DirecTV Sports)

Aimar habla de Bielsa y se emociona. Muchos nos emocionamos. Por eso y mucho más Bielsa es el entrenador argentino más influyente de los últimos tiempos. pic.twitter.com/4zTHJHkqDB — Camilo Francka (@camilofrancka) January 24, 2018

3) Matías Almeyda (Argentina): "Bielsa vive mucho el fútbo, pero en serio, no es una frase común en este caso. El es distinto a todos los demás técnicos; no se le escapa nada, está hasta en el último detalle que a vos jamás se te va a ocurrir. Te hace bien, te pule, te transforma en un mejor jugador. Bielsa ve lo que otros técnicos no ven y después te lo explica para que vos lo apliques a tu juego". (La Nación)

4) Alfredo Argensó (Espanyol): "Yo me di cuenta realmente de que valía para esto del fútbol cuando llega Bielsa. Él tenía que decidir si yo era jugador del primer equipo o no y su decisión fue que me quedase de segundo portero. Y aunque yo sabía que era muy joven y que desbancar a Toni sería complicado, el hecho que una persona con ese talento confiase en mí me ayudó mucho". (Fútbol Emotion)

5) Rodolfo Arruabarrena (Argentina): “Me ha gustado su forma de trabajo, la franqueza. Fueron sólo tres o cuatro semanas: algunos amistosos, la Copa América y la clasificación para el Mundial, pero me encantó”. (El Gráfico)

6) Arteaga (Espanyol): "Su idea era prodigiosa. Nos trataba de convencer para jugar como un equipo grande. La exigencia era altísima. Los miércoles entrenábamos como atletas. Saliamos del vestuario con zapatillas, no con botas, e íbamos a la pista a hacer series". (Publico.es)

7) Omar Asad (Vélez): "De Bielsa aprendí la vocación ofensiva, el buscar siempre el arco rival, ser vertical, doblegar y presionar en campo rival". (Conferencia de prensa)

8) Leonardo Astrada (Argentina): "Me llamaron por teléfono y era Bielsa. Me dijo: 'Quería avisarte que voy a convocar a Javier Mascherano'. Le respondí 'Pero Marcelo, el chico todavía no debutó en Primera' y me respondió 'Tranquilo, el tiempo me dará la razón'".

9) Omar Avilán (Atlas): "Cuando llegué a Atlas, Bielsa ya estaba en el primer equipo y el proceso fue rápido para entrenar con ellos. Bielsa venía de ser la cabeza de la reestructuración de las fuerzas básicas de las que salieron jugadores como Rafa Márquez, Jared Borgetti y Oswaldo Sánchez". (CFM Historia)

10) Roberto Ayala (Argentina): "Marcelo ha calado muy hondo en muchos de nosotros. En mi caso, en lo personal, fue el entrenador que me hizo rendir o tener un nivel muy alto en cada partido con la Selección. Sacaba lo mejor de cada uno. Sabía cómo tratar al jugador, sabía lo que quería de cada jugador, sabía decirlo. Había un respeto hacia la profesión, hacia el futbolista, hacia lo que el futbolista estaba dando. Fue una alegría enorme festejar con él esta medalla (la de Atenas 2004)". (Infobae)

Roberto Ayala, íntimo: los secretos de Marcelo Bielsa, el detrás de escena del fatídico offside con Nigeria en el 96 y el valor de una medalla olímpica | Por Juan Franco Gagliardi https://t.co/DsmKQU7ErC pic.twitter.com/DIXJ0a9TqL — infobae (@infobae) August 3, 2020

11) Cristian Bardaro (Vélez): "Tener de DT en Vélez a Marcelo fue distinto a lo que conocíamos de inferiores porque es una persona metida 24 horas en el fútbol. Cuando conocí a otros DT de primera supe que lo de Marcelo no era lo habitual. El hacía que sus ejercicios sean siempre al 100%". (Sómos Vélez Radio)

12) Guillermo Barros Schelotto (Argentina): "Le diría que es un gran técnico, que tiene una táctica como la del Ajax del '95, pero que sería mejor para el jugador que fuera más simple en algunas explicaciones, que no se complique tanto en la comunicación. Bielsa es una persona honesta, profesional, un técnico convencido de su idea, ofensivo; pero, según mi opinión, podría corregir eso. Tal vez también sea algo frío con el jugador, pero a mí eso no me interesa, porque yo sé que el técnico es el jefe, el que indica el camino que debemos recorrer". (El Gráfico)

13) Christian Bassedas (Vélez y Argentina): “El Dios del fútbol le dio la recompensa a Marcelo de lo que él mismo se merecía. Me pone muy contento por lo que consiguió. Me emocioné mucho durante los festejos de Bielsa y toda la gente del Leeds. Bielsa es un tipo que te llega y que atrapa a las personas que están afuera del fútbol. A mi vieja, por ejemplo, y hasta a mi abuela. A la ciudad entera. Es un tipo que está en la élite total". (Ataque Futbolero)

14) Eduardo Berizzo (Newell’s, Atlas y Argentina): “¿Qué tomé de Bielsa? En lo macro, la planificación y organización. El método de entrenamiento y la ejercitación son parecidas, yo también tengo mis ejercicios y estructuro la semana de manera diferente. En el juego, tal vez la presión, la manera de recuperar, de hacerte dueño de la pelota, son los mismos patrones generales, más allá de ir más o menos rápido hacia arriba, con más o menos elaboración, pero a grandes rasgos quiero asumir el control del partido y quitar la pelota lo antes posible, no me gusta sentirme dominado”. (La Nación)

Eduardo Berizzo fue presentado como nuevo entrenador de Athletic Club y opinó de Marcelo Bielsa: "Es un espejo donde mirarse, pero siento decepcionarlos... siempre voy a estar en desventaja en comparación con él" ⚽️ pic.twitter.com/qc82qGIUn1 — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) May 31, 2018

15) Lucas Bernardi (Argentina): "Lo único que puedo decir es que cuando estuve a las órdenes de Bielsa, que fue poco tiempo, trabajé como pocas veces lo he hecho, por la manera, la forma y los conceptos que aprendés. Tuve la suerte como jugador de que me haya convocado. Pero yo no estoy tan capacitado para hablar de Bielsa porque hubo jugadores que lo han tenido muchísimo más tiempo y lo conocen mejor. Igual es obvio que esa experiencia me dejó muchísimas cosas positivas". (La Capital)

16) Alfredo Berti (Newell’s y Atlas): “Bielsa fue el que más me marcó, el que me dejó más conocimientos. Marcelo es una persona didáctica; el mejor entrenador de campo, lejos. “Cuando va a entrenarse, todo jugador quiere que el técnico lo enriquezca con conceptos, con cosas nuevas, y él es una persona muy talentosa, que trata de resolver los déficit que ve en los partidos, generando sus propios ejercicios. Se ve fácil, pero se requiere de gran talento y preparación para que los ejercicios sirvan”. (El Gráfico)

17) Roberto Bonano (Argentina): "La primera imagen que tengo en el vestuario después del partido con Suecia es ver a Bielsa destruido. Lo vi llorando desconsolado y nunca había visto a un técnico llorar. Y ahí nos aflojó a todos porque fue un tipo que a la larga se hizo querer". (TyC Sports)

18) Germán Burgos (Argentina): "Cuando tuve cáncer, me llamó después de la operación. Me dijo: 'Quiero decirle que estuve cerca de la operación, me alegro que esté bien; siga para adelante' y me cortó. No me dejó decirle ni gracias. Él está pendiente. No es que tuvo un jugador y se olvida. Con algunos tiene, desde esa lejanía, más afinidad que con otros. Es como San Martín: se tuvo que ir para que lo reconozcan". (TyC Sports)

"BIELSA ES LA UNIVERSIDAD DEL ENTRENADOR" declaró el Mono Burgos en #ESPNF90. pic.twitter.com/t4lqmDyKGy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2020

19) Diego Cagna (Argentina): “Hay algo de Marcelo que no sé por qué genera grandilocuencia, que se debe resaltar mucho lo que hace. No sé qué es. Hay muchos descendientes de su zona, de su idea, rosarinos que dirigen, unos con éxito, otros no tanto y lo tienen de ídolo. Parece que porque lo vieron decidieron ser técnicos y todos hablan de él. Está perfecto lo que genera, no reniego”.

20) José Luis Calderón (Argentina): "Bielsa es un excelente entrenador y trabaja muy bien. Es uno de los pocos que vi trabajar con intensidad y, sobre todo, te marcaba muy bien el rival. Después de lo que pasó en la Copa América del '99 no lo volví a ver, pero para mí ya pasó. No tengo mucho de qué hablar. Si lo veo lo saludo, '¿Cómo anda, Marcelo?' y creo que ya está, ¿no?". (TyC Sports, 2012)

21) Esteban Cambiasso (Argentina): "Bielsa es un técnico que de una manera u otra les deja algo a todos sus dirigidos. Yo creo que todos los que pasaron por él aprendieron algo y eso habla de su capacidad".

22) Joan Capdevila (Espanyol): "Sus entrenamientos eran muy exigentes. No estábamos acostumbrados. Hacíamos casi una hora con el físico y luego venía él. En el cara a cara era un tío que iba de frente. Mucho. Me acuerdo de Dominique Lemoine, un belga que teníamos, que hizo unas declaraciones en el Sport criticando algo. Antes del entrenamiento, vino Bielsa con el periódico y le dijo: «¡Qué dices aquí!». Le contestó que se habría equivocado con el idioma, porque era cierto que hablaba muy poco español, y lo crucificó. Si te iba así, te cagabas vivo. Cuando se fue y vino a despedirse de todos, nos dio la mano uno a uno y, cuando llegó a Lemoine, este se levantó y a él le dijo: «A ti no». Rencoroso, lo que tú quieras. A mí me veía más como un central zurdo. Me dijo que me fijase en lo que hacía Pochettino". (Jot Down)

23) Raúl Cardozo (Vélez): "Cuando Vélez me dejó libre y Bielsa dirigía la Selección Argentina, fue el primero que me llamó. Me dijo que sabía el dolor que yo tenía y que lo llame para lo que quiera. Un tipazo. Me enseñó muchas cosas y se lo voy a agradecer siempre. Bielsa cambió mucho. Me sorprendió ver cómo festejaba el ascenso del Leeds y saltaba. Con nosotros, en Vélez, no era así. Ahora veo que disfruta el momento. Me emocionó haberlo visto festejar así, como un hincha más". (TT Sports

24) Pablo Cavallero (Vélez y Argentina): "En las concentraciones de la Selección en el predio de AFA, Bielsa siempre usaba un discman y salía a correr a la noche. Una vez, a las 2 de la mañana, los guardias de seguridad vieron a un tipo que corría entre los árboles, lo apuntaron con los reflectores y le ordenaron que frenase. Él no escuchaba nada porque estaba con los auriculares, pero cuando vio el farol se cagó todo, se metió atrás de un árbol y dijo 'Soy Bielsa, no disparen'". (Arroban)

Cavallero, sobre #Bielsa y el 2002: "Nos tocó vivir un palazo muy duro pero me quedo con la figura del entrenador. Te lleva a tu mejor rendimiento, a nivel colectivo e individual. No lo pudimos conseguir pero hay que analizar desde el primer día que agarró hasta el último". pic.twitter.com/mMrTLDWuPd — Camilo Francka (@camilofrancka) April 24, 2020

25) Luis Cembranos (Espanyol): "Bielsa, que es muy estudioso, es consciente de que hay que repetir los gestos que pueden darse en las distintas jugadas. No piensa tanto en que la jugada salga de tu talento, sino de la repetición de distintas variables que pueden darse en las jugadas. Acción-reacción. Si me llega un balón en una zona del campo los otros jugadores ya saben donde tienen que desplazarse y yo donde tengo que enviar el balón". (Panenka)

26) José Chamot (Argentina): “Bielsa no solamente forma al jugador sino que también lo ha hecho con muchos técnicos como Torrente, Vivas o Pochettino. Me alegró mucho su logro, ya que es una persona muy querida, humilde y seria en su trabajo”. (Impacto)

27) Benoit Cheyrou (Olympique Marsella): "Bielsa fue quizás mi peor entrenador. Sólo lo conocí tres meses, pero fue realmente complicado trabajar con él". (RMC Sport)

28) Carlos Compagnucci (Vélez): "Con Bielsa era recuperar e ir para arriba lo más rápido posible. El equipo dominaba siempre los partidos y poníamos los ritmos”. (El Equipo Deportea)

29) Carlos Cordone (Vélez): "El estilo de juego y trabajo que tenía el Loco no es parecido al que tengo yo porque Marcelo es único en ese sentido. Pero sí usamos muchos conceptos de él y los tratamos de aplicar, como el no fijarse en los nombres y que juegue el que mejor está. Muchos lo dicen, pocos lo hacen". (Olé)

30) Hernán Crespo (Argentina): "Marcelo: sus disculpas me hicieron rebobinar 14 años de un dolor que aún tengo adentro. Ese sentimiento me lleva a escribirle esta carta. Cuando uno habla corre el riesgo de que la bronca lo empuje a decir alguna palabra injusta. Pensar, reescribir, da tiempo para reflexionar. Aún cuando eso no cambia lo que yo sentí: fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía (…)". (Carta abierta de Hernán Crespo)

Carta Abierta a Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/FL0kYnMBpD — Hernan Crespo (@Crespo) August 24, 2018

31) Federico Domínguez (Vélez, Espanyol, Argentina): "Marcelo te rompe el molde. Los entrenamientos son totalmente distintos. Si lo querés imitar, es imposible. Es él, tiene sus formas y le va bien. Bielsa tiene mucha docencia, entrenamientos largos, con muchas pausas, de unas 3 horas. Pero si vos le das una devolución, se van acortando. Hemos hecho 25, 30 minutos de fútbol, pero en bloques de 7 a morir. Y para él, el pibe es pibe y el grande es grande, pero adentro son todos iguales. Esas cosas las rescato". (Arroban)

32) Cristian Domizzi (Atlas): "Cada entrenamiento de Marcelo dejaba una enseñanza y yo anotaba todo lo que hacíamos. Una vez estábamos en Guadalajara y nos llama a Berizzo y a mí y a uno lo hace analizar cómo achicaba el Milan de Arrigo Sacchi y al otro cómo retrocedía. Y eso te va ayudando. Martín Ubaldi, que lo tuvo tres años en Atlas, me decía 'No lo aguanto' y le digo 'Martín, preocupate el día que Bielsa no te hable'. Esa es mi experiencia de haberlo tenido cinco años". (Planeta 947) (Sumar link YT)

33) Aldo Duscher (Argentina): "Bielsa es mi máximo referente como entrenador, está por encima del resto. Llega muchísimo al jugador y te enseña todo el tiempo. Por eso es el número 1". (Tiempo Extra)

34) Marcelo Escudero (Newell’s): "Cuando Gallardo termine su contrato tendrá la ilusión de ir a un equipo de Europa. Hay grandes entrenadores y uno que es hincha de River le gusta que estén los mejores para reemplazarlo. Bielsa es uno de los mejores, claro que me encantaría que dirija River". (Crack deportivo)

35) Juan Esnaider (Espanyol): "De Bielsa aprendí muchísimo. Fueron pocos meses, pero muy intensos. Marcelo me exprimió al máximo, me ayudó a rendir más. Yo ya llevaba ocho años en España y apenas llegó al club me fui sincero, directo. 'Usted no quiere superarse', me dijo, y tenía razón. Lo peor que me pasó ese año fue que él se haya ido del Espanyol". (Olé)

36) Darío Franco (Newell’s): "Es lindo que a uno lo comparen con Bielsa, es un halago. Pero el más parecido a Bielsa, sin dudas, es Sampaoli. Pero tengo claro que Marcelo Bielsa hay uno solo y es así. Por más parecidos que puedan ser dos entrenadores, ninguno hará exactamente lo mismo que el otro. No habrá dos técnicos idénticos, jamás. Obviamente que la carrera de uno está emparentada con Bielsa por todas las cosas que vivimos, pero tratamos de hacer nuestro propio camino". (Día a Día)

37) Marcelo Gallardo (Argentina): "Bielsa es mucho más profesional que yo en el trato con los jugadores. A mí me gusta -no ser amigo del futbolista-, pero saber qué le pasa y qué siente. Yo no recuerdo a Marcelo teniendo un vínculo afectivo. Él era mucho más profesional. Es una forma de gestionar y creo que hay otras que son muy válidas". (Conmebol)

38) Fernando Gamboa (Newell’s): "La charla del primer clásico que nos dirigió Bielsa, en 1990, fue increíble. La del 4-3 en Arroyito. Llevábamos dos días concentrados en el Liceo Militar, porque el partido había pasado al lunes por la lluvia. La mayoría dormía y yo jugaba en un pasillo al Pac Man. '¿Cómo está? Quiero hablar de fútbol', me dijo. 'Bien, Profe, hablemos', le contesté mientras seguía jugando. 'Míreme, que le estoy hablando'. Largué todo. '¿Qué da por ganar el clásico mañana?', me preguntó. 'Todo –le respondí- tirarme de cabeza, trabar, ser solidario'. El me miró. 'Más, ¿qué más?“'. 'No sé, más no se puede. ¿Usted qué daría, Profe?', le pregunté yo. 'Recién se lo dije a mi señora: si me tengo que cortar un dedo por ganar el clásico de mañana, me lo corto, total me quedan cuatro'. Lo miré: 'Entonces, si tenemos la suerte de ganar cinco clásicos, se queda sin la mano'. Se levantó y se fue diciendo: 'No entiende nada, usted no entiende nada'". (El Gráfico)

"Yo me cortaría un dedo por ganar el clásico", dijo Bielsa alguna vez. Genial anécdota del Loco con Fernando Gamboa. pic.twitter.com/VAKALfG3zE — Toribio Tomé (@toribiotome) May 9, 2018

39) Ariel Garcé (Argentina): "Me convocó en 2003 para una gira con una selección local. En las prácticas hacía ejercicios que no entendía, pero los sparrings me ayudaban. En unos ejercicios sistemáticos, el decía un número y había que salir corriendo y hacer determinadas cosas. Yo era el suplente de Ponzio como lateral derecho. Salía Ponzio y Bielsa le decía 'Bien Leo, bien Leo'. Lo hacía yo. y nada. En un momento, desde atrás del arco me gritó: '¡¡Garcéeeeee, Garcéeeee, Garcéeeee!!', seis veces. Y yo, que ya venía medio revirado, porque no entendía, me saqué. '¿Qué querés que haga? ¡No me rompás los huevos!'. Vino, me puso las manos en el pecho y me pidió disculpas. Después me llamó al vestuario y me contó una historia de Chamot, que no había practicado nunca de titular y terminó jugando. Conmigo pasó lo mismo, porque en la gira terminé jugando yo". (La Nación)

40) Luis García (América): "Yo nunca en mi puñetera vida había entrenado tantas horas y a tanto nivel de exigencia como con Marcelo. Tan mal acostumbrados estábamos que en la primera vuelta le sacábamos 15 o 20 puntos al Celaya. Aplastábamos, pero nos caímos en escuadra porque era tal la exigencia, tal la demanda en el entrenamiento que no había forma alguna, no había un momento de respiro durante 3 horas. Entonces en un momento no podíamos caminar y nos faltaba la mitad de la temporada. A la vuelta de la Copa América, que éramos varios en la Selección, me senté a hablar con él para que nos diera unos días más de vacaciones. Sin mirarme, me dijo 'Si yo entrenara a Maradona, no me hubiera pedido un solo día de vacaciones. Buenas tardes, salga de mi oficina'". (Apuntes de Rabona)

41) Fabián Garfagnoli (Newell’s): "De Bielsa puedo contar la famosa caminata después de un partido, que te sacaba a caminar. Vos creías que habías hecho todo bien y parecía que no hubieras jugado. Tratabas de explicarle, pero siempre tenía razón". (Frecuencia leprosa)

42) Marcelo Gómez (Vélez): "Destaco la convicción de Marcelo en sus ideas y en sus formas, no negociarlas y terminar imponiéndolas, pero no desde el autoritarismo sino del convencimiento. Había un trabajo muy detallado en lo que podríamos encontrar del rival, en funcionamiento y sobre todo en características individuales de los jugadores que ibamos a enfrentar. Nos daba mucha información y muchas herramientas para llegar con seguridad o sentirte seguro al momento del partido". (CÑÑ)

43) Kily González (Argentina): "Obvio que se puede admirar a Bielsa siendo de Rosario Central. Yo lo he dicho siempre y la gente de Central lo sabe. Para mí fue una persona que me ha marcado en todo sentido. Desde lo personal y humano hasta lo profesional. Para mí Marcelo me ha sacado lo mejor que yo tenía como jugador, desde lo táctico y desde lo futbolístico. Por qué no reconocer lo que he vivivo con él. No lo voy a ocultar nunca. He tenido grandes entrenadores y todos me dejaron algo. Marcelo fue la persona que me dio muchas herramientas en el tema de situaciones en el fútbol. Transmite lealtad y honestidad. Es una persona que me da mucho orgullo de haber podido compartir muchos años con él" (TNT Sports)

Esta anécdota del Kily González con Bielsa en la primera convocatoria es genial 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/KEM1SwFVTI — Juan Manuel D'Angelo (AKA Futboltrotters) (@futboltrotters) July 18, 2020

44) Humberto González (Atlas): "Marcelo Bielsa fue el primer entrenador que me marcó y trató de agarrar lo mejor de cada uno. Me dejó cositas importantes y ahora que estoy de este lado me acuerdo de lo vivó con él. Hago lo que me gustaba que hacía con él, y procuro no hacer lo que no me gustaba porque cada uno tiene su manera de dirigir". (Liga Expansión MX)

45) Roy González (Vélez): "Tengo recuerdos excelentes con Bielsa. Fue el primer técnico que me llevó al banco en Primera División. No debuté con él, pero lo que conocí de él fue que era un tipo totalmente decente y frontal. Yo era chico y me trataba igual que a las figuras". (AS Chile)

46) Andrés Guglielminpietro (Argentina): "Respeto la carrera de Bielsa y su condición de entrenador. Ha sido un tipo adelantado en su forma de entrenar, pero no comparto su manera de actuar. Estoy condicionado cuando opino de Bielsa por lo que pasó (NdR: en un amistoso ante Holanda, fue reemplazado 35 minutos después de haber ingresado). Sufrí mucho ese hecho e inclusive me sigue doliendo. Yo no haría eso de entrenador. Nunca más pude disfrutar de la Selección, quedé condicionado. Me citó para la Copa América ese mismo año y ni siquiera estaba emocionado con el llamado". (Tanto por decir)

47) Pablo Guiñazú (Argentina): "Bielsa es el mejor porque te enseña, te enseña de fundamentos, te explica el porqué de las cosas. Y cuando vos las llevás a la cancha las cosas pasan. Entonces te enseña a marcar, a resolver, a cubrir la espalda. A mí que era volante también me enseñó a jugar como central por izquierda pero también como lateral, así tenía herramientas cuando tenía que cubrir al costado. Y te enseña a atacar. Te llena de fundamentos, es eso. Y en la cancha decís: “tiene razón”. A mí mejoró en todo. Yo pensé que sabía del juego, yo pensaba que entendía el fútbol hasta que conocí a Bielsa. Y me di cuenta de que no entendía nada, maestro". (Clarín)

Dos meses le bastaron a Guiñazú para considerar a Bielsa el mejor DT de su larga carrera. pic.twitter.com/aDNK7wNw5M — Alan Alberdi (@AlanAlberdi) August 27, 2020

48) Carlos Gurpegui (Athletic de Bilbao): "Bielsa trabaja muchas horas por el bien del equipo, que analiza todo y que vive para el fútbol las 24 horas del día. Viene preparado de sobra. En la videoconferencia que dio -cuando fue presentado públicamente- dejó en claro que conocía muchas cosas del club y de los jugadores". (Conferencia de prensa)

49) Gabriel Heinze (Argentina): "Marcelo está a un paso gigante del resto. Yo recién empiezo. No estoy ni cerca de alguien de su talla, vincularme en algo con él es faltarle el respeto. Me da mucha vergüenza que me comparen en algo con Marcelo Bielsa. Intentaré caminar lo menos posible entonces". (La Nación)

50) Iván Helguera (Espanyol): "Con Bielsa no salíamos de la habitación por si nos cogía y nos tenía una hora y media hablando de táctica. Es un entrenador del que aprendí muchas cosas, pero no podías salir de la habitación porque era una pasada. Tengo una anécdota con él: una vez Pochettino, Esnaider y yo íbamos por el pasillo y nos cogió por banda, salió del sauna, nos metió a los tres al sauna y nos dio una charla de 30 minutos. No podíamos más ahí adentro. Era un fenómeno". (El Partidazo de COPE)

51) Juan Hernández (América): "Bielsa era una de los mejores entrenadores a nivel mundial. No te repetía un entrenamiento. Día a día pensabas '¿qué voy a aprender?'. Era un tipo muy inteligente, pero sí fastidiaba mucho al jugador. No lo dejaba desarrollarse como realmente se debe tanto en los entrenamientos como en los partidos. Siempre estuve al pie del cañón y le preguntaba al profe Castelli qué tenía que hacer para que Marcelo me dé la oportunidad. Me acuerdo que hacía lo mismos que mis compañeros y a ellos los aplaudía y a mí me regañana. Después, cuando se despidió, me dio las gracias y que me porté muy bien pese a que él no se portó boen conmigo". (Realidad americanista)

52) Hugo Ibarra (Argentina): "¿Si tuve problemas con Bielsa? Para nada. Bielsa me llevó a una Copa América y le estoy agradecido. Es un técnico especial. Los jugadores a los que dirigió en clubes han aprendido mucho, yo no tuve esa oportunidad. Creo que más de un año con Bielsa ya es mucho… se le cruzan los cables". (El Gráfico)

53) Gorka Iraizoz (Athletic de Bilbao): “Bielsa es el crecimiento constante, el trabajo incansable y el don del fútbol. Me tuve que reinventar constantemente para salir adelante, su trabajo infatigable se me quedó grabado y me ha ayudado mucho para estar tantos años a este nivel". (Medios oficiales Athletic de Bilbao)

54) Andoni Iraola (Athletic de Bilbao): "Con Bielsa tuvimos dos años muy intensos con muchos partidos, sobre todo el primero a nivel deportivo con resultados muy buenos. Partidos y noches que no se olvidarán. A pesar del segundo año que no salieron las cosas fue una etapa bonita porque cuando te retiras te acuerdas de algunos partidos y muchos de esos fueron con él". (La Vanguardia)

55) Raúl Lara (América): “La obsesión de Bielsa satura de repente al jugador. Creo que fue una primera vuelta espectacular, pero luego hubo una parte, al llegar a la segunda vuelta, en que se cayó el equipo”. (Fútbol Total)

56) Pablo Lenci (Newell’s): "Aprendí de todos los entrenadores que me dirigieron, también estudié a otros. Y con respecto a los que acompañé como cuerpo técnico, si tengo que elegir, me quedo con Marcelo Bielsa y Claudio Borghi". (Diario El Norte)

57) Juan Manuel Llop (Newell’s): "Bielsa es diferente al resto de los seres humanos, un nivel intelectual superior a la media y eso lo hace distinto. Cuando hoy se entrenan diferentes situaciones nosotros ya lo hacíamos en la década del 90 con él. Es un adelantado. Todos los entrenadores del mundo quieren hablar con él. Aparte más allá de los títulos, porque por ejemplo Gallardo tiene más, en todos los lugares que va deja algo y los jugadores siempre opinan que el mejor entrenador que tuvieron fue Bielsa. Hemos tenido inconvenientos con Inglaterra y así y todo le pusieron su nombre a una calle". (Crack Deportivo)

#TNTSportsEnCasa 🏠 | 💬 Juan Manuel Llop, ex jugador de Newell´s ⚽



🗣 "La foto que saco es el título que ganamos en la cancha de Boca"

🗣 "Bielsa nos marcó en la época de Newell´s" pic.twitter.com/mrLKupNOQe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 29, 2020

58) Eduardo Lobos (Chile): "Para mí, Bielsa fue una grata sorpresa, por lo metódico que es para trabajar, por lo dedicado que es, por la dinámica que pone. Sus entrenamientos de 10 minutos son unos verdaderos partidos en intensidad, es algo impresionante que yo por lo menos no había visto nunca en una práctica. La claridad que tiene para ver el juego sorprende, súper profesional y está capacitado (Emol)

59) Ricardo Lunari (Newell’s y Atlas): "A Bielsa lo conozco desde los 15 años. Me trajo a Newells, me dirigió cinco años en las inferiores, en el 1992 y después me llevó al Atlas de México. Ya retirado me ayudó a formarme como entrenador. Tiene una pasión y un conocimiento que te contagia. Te motiva y trabaja para mejorarte día a día. Cada entrenamiento era el más importante y eso te engancha. Lo que le vi hacer a sus equipos solo se lo vi hacer a la naranja mecánica. Marcelo no te deja indiferente, o lo amas o lo odias". (Marca CLARO)

60) Claudio Maldonado (Chile): "Cuando estuvo a punto de fichar por Santos, me contactó para aclarar dudas. Le conté que Santos trabaja con jóvenes, que el club es organizado y que es una buena ciudad para vivir. Me preguntó jugador por jugador y le entregué mi opinión. Llegó un momento en que me preguntó: "¿Crees que me gustaría trabajar en Brasil? Le respondí: 'Siendo sincero, Marcelo, no te gustaría'. Me consultó por qué dije eso y mi respuesta fue que no iba a tener tiempo para trabajar. Acá se juega miércoles y domingo, miércoles y domingo. Cuando trabajamos en la Selección, tenías una semana para entrenar. Sus entrenamientos son intensos, le gusta variar la parte táctica e inventar cosas nuevas. Acá no lo podría conseguir". (Lancenet)

61) Héctor Mancilla (Chile): "Bielsa no era muy cercano al jugador, los cercanos eran Berizzo, Bonini. Él era más alejado, pero al momento de trabajar era bastante exigente. es un gran entrenador, pero no me dejó nada. Los técnicos que tuve en los clubes me marcaron más”. (La pelota es mía)

62) Igor Martínez (Athletic de Bilbao): "Bielsa es el técnico con el que más he aprendido. Sabía muchísimo, analizaba al rival increíblemente. Quizás el día a día era bastante complicado porque te exigía al máximo y no te dejaba respirar. Y a mí me regaló un Mini. Después de una lesión que tuve, mientras entrenábamos me dice 'Chiqui, ¿quiere un Mini Cooper?'. Le voy a proponer un regalo: si no se lesiona durante toda la temporada, le regalo un Mini. Si se lesiona, lo usa durante la temporada y luego se hace un sorteo. Al día siguiente tenía un Mini en el parking de Lezama". (Radio Vitoria)

63) Gerardo Martino (Newell’s): "Marcelo Bielsa es el mejor entrenador de la historia del fútbol argentino. A lo largo de mi trayectoria como futbolista me tocó tener excelentes entrenadores como Montes, Yudica y Solrai. Todos me han marcado. No fueron muchos porque en esos 12 años Newell's tuvo sólo cuatro entrenadores. Fue un ciclo que marcó mucho a los hinchas y jugadores. Y el fin de ese ciclo fue con Bielsa". (TyC Sports)

Martino, del lado de Bielsa siempre: Tata, director técnico de México, bancó a muerte al entrenador del Leeds United y dejó las siguientes palabras tras el gesto de fair play en Inglaterra. pic.twitter.com/HUFLtP7GYU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2019

64) Sebastián Méndez (Vélez): "El primero que me dio una noción sobre que sería DT fue Bielsa. Tengo una anécdota con él que me marcó. En la última fecha de aquel torneo jugábamos contra el Gimnasia de Griguol y Marcelo pregunta en una charla si alguien sabía qué podía pasar desde lo táctico en el partido. Yo tenía 20 años y levanté la mano para responder. Le dije que lo que podia pasar era que Gustavo Dueña pasara a jugar de lateral izquierdo y ahí va a tener que retroceder uno porque Guglieminpietro no iba a poder enfrentar al cuatro nuestro. Bielsa me mira fijo a los ojos y me dice: '¡Muy bien, 20 años y responde así! Usted va a ser técnico. 'Ni en pedo, Marcelo', le digo. 'NO, usted va a ser técnico'. Me dio una orden". (Libro "El legado de Bielsa")

65) Rodolfo Navarro (Atlas): "Bielsa llega al Atlas a formar la estructura de las Fuerzas Básicas, y conjunta un equipo elite de 18 jugadores entre los que estábamos Oswaldo Sánchez, Steve Padilla, Pável Pardo, Jared Borgetti, entre otros, y elaboramos en 6 meses el manual de trabajo de Atlas que sirvió para los próximos 15 años, el cual se fundamentó en más de 600 ejercicios que se realizaron en 3 meses dejando una videoteca para el futuro del Atlas". (El Norte)

66) François Omam Biyik (América): “Llegó un momento que casi todo el equipo se cansaba al mismo tiempo y se nos iban los resultados. Nos juntamos con Bielsa y le comentamos que estábamos cansados, que tenía que bajar el ritmo del entrenamiento, pero él no entendió, no quiso. El equipo se fue para abajo y al final otra vez se tomó la decisión de sacarlo". (Fútbol Total)

67) Pacheta (Espanyol): "El entrenador que más me marcó fue Marcelo Bielsa. Él me transmitió el amor por el juego, dudar de todo, preguntarte el porqué, crecer en los momentos duros….es un genio". (FutGoal)

68) Martín Palermo (Argentina): "Creo que Bielsa estaba un poco enojado cuando erré los tres penales contra Colombia. Ese día me acuerdo que en el vestuario no me habló porque estaba expulsado. Pero sí lo hizo al otro día: cuando todos terminamos de entrenar se quedó un rato conmigo y me dijo que era un egoísta por haber pateados todos los penales. Yo en ese momento le dije que no, que no pensaba eso, que yo era el designado para esa función y que tampoco nadie me lo había pedido, ni siquiera hubo alguna orden del banco. Ayala vino y me preguntó ¿lo pateás vos?, pero no me lo pidió. Hoy sigo pensando lo mismo, yo era el encargado y me hago cargo, pero no fui egoísta”. (ESPN)

Lo que le dijo Bielsa a Palermo después de haber fallado los tres penales ante Colombia. Según Pagani, estuvo "pésimo". #PalermoEnEF. pic.twitter.com/qaiMxeaQUt — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2019

69) Cristóbal Parralo (Espanyol): "Bielsa me dejó una manera de ver el fútbol muy diferente y una pasión muy grande. Es un hombre con mucho conocimiento, un entrenador que vivía por y para este deporte. A mí sinceramente me enriqueció su paso por el Espanyol y guardo muy buenos recuerdos". (EFE)

70) Jorge Pautasso (Newell’s): "Salimos campeón y la costumbre de aquellos años era la de visitar al presidente en la Quinta de Olivos. En la espera por pasar al despacho presidencial, Bielsa me invita a caminar por los jardines del lugar. Tras un largo discurso, me dijo que no me iba a tener más en cuenta. Le agradecí por la honestidad. Pero me limpió en la Quinta de Olivos, increíble". (Clarín)

71) Mauricio Pellegrino (Vélez): "Bielsa es uno de los mejores entrenadores que tuve en mi vida. Compartí un año con él como jugador y aprendí muchas cosas en el aspecto personal y profesional. Marcelo ha dejado muy bien parado el prestigio de los entrenadores argentinos, de nuestro fútbol. La preparación que demuestra un entrenador como él deja bien plantada la enseñanza y el conocimiento de los técnicos en Argentina". (EFE)

72) Diego Placente (Argentina): "Bielsa habrá sido el primero que me mostró un video individual en una de las primeras citaciones que tuve con él. Te mostraba jugadas buenas y malas, y en una contra el Rostov cuando yo estaba en Bayer Leverkusen, paso al ataque, íbamos perdiendo en tiempo cumplido y vuelvo caminando. La imagen de la tele se va y cuando vuelve yo seguía caminando. Para el video y me dice: 'jugador de Selección no puede volver así'. Y bueno, me quedó en la cabeza y no te olvidás más de esas cosas". (Olé)

73) Mauricio Pochettino (Newell’s): "Bielsa fue una inspiración. Nos hizo amar al fútbol, nos motivó a poder seguir este camino como entrenadores. Fue eso, un inspirador para muchos que fuimos dirigidos por él". (Pasión Celeste)

Mauricio Pochettino habló de Marcelo Bielsa: "Ha sido mi inspiración, te motiva para que encuentres tu propio camino". ¡¡Gran testimonio!! pic.twitter.com/cuq3hPl030 — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) August 15, 2017

74) Martín Posse (Vélez y Espanyol): "Yo con Marcelo tuve la posibilidad de trabajar en el Espanyol unos meses antes de que se vaya a la Selección Argentina. Fue un entrenador que me marco, pero también me marcaron Carlos y Osvaldo. Carlos porque me hizo y debutar y me enseñó a ser profesional y Osvaldo fue el que me dio esa confianza que necesita el jugador para tener esa libertad y sacar una muy buena versión, que yo creo que con Osvaldo también la hice, pero Marcelo es un entrenador que te aporta y te enseña y que también te hace descubrir cosas que vos no tenes y las incorporas a base de los entrenamientos que hace y las repeticiones y los videos que te muestra y te hace entender una forma de jugar al futbol y a mí realmente me gusto". (La figura de la cancha)

75) Facundo Quiroga (Argentina): "El técnico que más me marcó fue Marcelo Bielsa. Tiene una capacidad de hacerte entender que vos podés hacer más cosas. Te saca el 200% y te mantiene motivado. No habla mucho, pero te dice la palabra justa en el momento justo. En lo personal, me hizo mejorar en cuanto a mi juego, me enseñó a jugar en otras posiciones, a ser más ordenado tácticamente y a aprovechar mi potencial. (El diario de la República)

76) Gustavo Raggio (Newell’s): "Bielsa nos insistía que había ganar todo y para nosotros era normal. Había que ir a Colombia y ganar, en el Monumental y La Bombonera lo mismo. Cuando uno entra en ese círculo vos entrás y jugás porque el entrenador te daba lo más preciado que es la camiseta de titular de Newell's. Entonces no medíamos el grado de responsabilidad que teníamos en nuestras espaldas. Ese equipo era bravo de verdad. Hemos jugado partido con cinco jugadores infiltrados". (Newell's a 1 toque)

77) Miguel Riffo (Chile): "Bielsa y Borghi son los dos mejores entrenadores que tuve en mi carrera. A lo mejor en su forma de trabajar, en su metodología son distintos. Claudio es una persona más cercana al jugador y un especialista en armar grupos. Y Marcelo tiene todo el tema de la investigación, el seguimiento, lo trabaja mucho. Son dos personas muy exitosas en el fútbol". (Radio Cooperativa)

78) Carlos Roa (Argentina): "Cuando tomé la decisión de retirarme, a los 30 años, uno de los primeros en enterarse fue Marcelo Bielsa. Primero se quedó un minuto pensativo, y lo primero que me dijo fue: 'Señor, usted sabe que conmigo puede contar para lo que sea'. No me indagó ni me cuestionó". (TyC Sports).

79) Leandro Romagnoli (Argentina): "Lo tuve apenas un mes, en una convocatoria de jugadores locales para hacer una gira de tres partidos. Y jugué 5 minutos. Con él hice trabajos que nunca había hecho en mi vida. Ortega, Gallardo, Riquelme, Verón, Aimar, D'Alessandro, Montenegro, Insua, había muchos, en esa posición de enganche era difícil afirmarse. Al principio estaba atento a las convocatorias, después me dejó de interesar". (La Nación)

80) Bernardo Romeo (Argentina): "Bielsa es un estudioso del fútbol, está en todos los detalles. Ha trabajado muy bien a lo largo de toda su carrera, podés estar de acuerdo o no con su forma, pero es claro que no deja ningún detalle librado al azar. Nos enseñó muchísimos a quienes éramos parte de aquel grupo en la selección". (El Eco)

81) Juan José Rossi (Newell’s): "Las de Bielsa son charlas muy positivas, que agrandan mucho al jugador, porque deja de lado un poco al rival, si bien lo analiza cómo juega; Marcelo hace hincapié en las posibilidades que tiene su propio equipo. Eso es muy bueno, levanta muchísimo el ánimo en el jugador. Entrás a la cancha y te querés comer a todo el mundo. En ese momento, a todos nos pasó lo mismo, en ningún momento pasó por la cabeza de ninguno decir que había un equipo alternativo para un clásico, al contrario, entramos con una confianza bárbara, y eso se vio en la cancha". (NdR: sobre el clásico que Newell's le ganó a Central con juveniles en 1992). (Prensa Newell's)

82) Marco Rossi (América): "A Bielsa lo conocí en 1995, después de sus períodos en Newell's y Atlas. Llegó al América, el equipo más importante de México. La gente ya lo llamaba 'loco' porque estaba tan obsesionado, casi paranoico, con su atención en los detalles. Tenía una oficina privada en el Polideportivo América y veía partidos de fútbol en VHS día y noche. En cuanto a los aspectos tácticos, espero haber aprendido algo de él. Seguro soy tan maniático como él. Después de los partidos, no puedo dormir a causa de la adrenalina y por lo general veo dos o tres partidos de nuestro próximo rival para preparar el trabajo de la semana". (Mondo Futbol)

83) Eduardo Rubio (Chile): "Mi carácter impulsivo y manera de ser me ayudó en mi carrera, pero otras veces no me jugó a favor. Ya había estado en Clasificatorias y Bielsa me había llamado un par de veces, pero pasó algo típico en la carrera: uno choca a veces con los técnicos y toma malas decisiones. En esa época Marcelo quería ir un mes a Bolivia para preparar el partido en La Paz. Yo no estaba en un buen nivel y citó a una reunión, que era de unos pocos, y no fui. En mi parada, con mi caracter, no fui, eso me pasó la cuenta. Después no me llamó más". (Emol)

84) Silvio Rudman (Atlas): "Tengo mucha similitud con lo que busca plasmar Marcelo Bielsa, de ser siempre un equipo ofensivo. Trabajé en Pachuca cinco años con un proceso formativo logrando un bicampeonato con el equipo sub 20, saliendo jugadores importantes como Lozano, que está en el Napoli y Gutiérrez, que está en el PSV, y siempre buscando un fútbol ofensivo". (Radio Cooperativa)

85) Cristian Ruffini (Newell’s): "Ibamos a jugar el partido decisivo contra San Lorenzo en cancha de Ferro y estábamos arriba del micro. Bielsa me golpea el vidrio y me llama. Bajamos y nos fuimos a caminar por Cerrito, Santa Fé y dimos la vuelta a la manzana. Me dice: '¿vos te acordás dónde estabas hace un año vos?'. 'Sí, estaba en mi pueblo', le digo. 'No, no, pero ¿qué hacías en tu pueblo, qué hacías', me responde. 'Repartía viandas', le digo. Me mira y me dice: 'Muy bien. Y un año después goleador de Primera División, por salir campeón... te voy a decir una cosa: los segundos no existen. Los segundos no existen. Si nosotros salimos segundos es un fracaso porque no se sabe cuántas posibilidades como éstas vamos a tener. Y como a vos te agarra en un momento inmejorable, no hay que desperdiciar esta oportunidad. ¿Me entendiste?'. Dimos la vuelta y antes de subir me dice: 'No sé por qué, pero te quiero mucho. Subí'". (Historias por dentro)

Anécdota de Cristian Ruffini sobre el título de 1990. Por si no queda claro el mensaje de Bielsa previo a los partidos definitorios. "Los segundos no existen" pic.twitter.com/ZiQhM9zMUD — La zurda de Mansito (@LaMansito) April 8, 2020

86) Sebastián Saja (Argentina): "Bielsa es un tipo de gran seriedad y responsabilidad en el trabajo. Le exige el máximo de su potencial al jugador. Un técnico muy transparente. Siempre juega el que está mejor. Le da un gran respaldo y también rescata para el grupo el valor del que se queda afuera. El jugador no es tonto. Sabe cuándo merece jugar y cuándo no. Me sorprendió con la simulación de jugadas. Me hizo entrenar de un modo inusual para un arquero porque generalmente trabajamos aparte. Diez pelotazos a un palo, diez al otro... Marcelo hace diferente. Independientemente del trabajo específico, simula jugadas en ofensiva con oposición de adversarios, en este caso sparrings. Y eso le sirve mucho al arquero. No es lo mismo salir a cortar un centro con una defensa fantasma, cuando nadie te molesta, que hacerlo con escollos como los que después vas a encontrar en la cancha". (El Gráfico)

87) Miguel Salcedo (Atlas): "Me convocaron para unas pruebas en Atlas que tenían a Marcelo Bielsa al frente de un proyecto ambicioso de scouteo. Estuve unas semanas y tras mi segunda prueba, Bielsa me eligió y me dijo que pensaba contar conmigo al año siguiente. Le respondí que si era para Tercera o la cantera no lo veía con mucho agrado. Me respondió con una sonrisa que era algo que yo tenía que ganarme". (UADY)

88) Julio César Saldaña (Newell’s): "Llegué a Newell's los 19 años como número diez, en reserva Bielsa me puso de cuatro y después el Piojo Yudica me llevó a la primera en esa posición. Eso me favoreció, porque en el mediocampo había tipos como Llop y Martino, no hubiera jugado más... Hasta que me desgarré venía en un nivel bárbaro, incluso se hablaba de una posible convocatoria a la Selección". (El Gráfico)

89) Walter Samuel (Argentina): "¿Quién fue el DT que más me marcó? Marcarte uno es difícil, sí te puedo decir que Bielsa me hizo empezar a prestar atención a cosas que antes no les prestaba. Bianchi fue un gran conductor de grupo, nos tenía muy bien, después tuve a Capello, a Mourinho, Ranieri, pero digamos que siento que Bielsa fue el que me marcó en más cosas: el pase de salida, no perder el anticipo de cabeza..." (El Gráfico)

90) Marco Sánchez Yacuta (América): "Bielsa es uno de los entrenadores que más me marcó. Era un tipo que te dejaba todo desmenuzado de tal manera que las cosas sucedían como te decía". (Fox Sports Radio México)

91) Javier Saviola (Argentina): "Bielsa fue el técnico más inteligente y completo que tuve. Te decía como iba a jugar el otro equipo, pensábamos que era un adivino. Nos llamaba la atención como vive el fútbol porque parecía un jugador más". (Marca Plus)

92) Lionel Scaloni (Argentina): "Con la Selección de Bielsa nos identificábamos todos. Ese era un equipo y es lo que quiero rescatar. Es lo que nosotros necesitamos lograr. Me gustaría que todo el mundo haga lo que hacia esa Selección". (Radio Villa)

93) Norberto Scoponi (Newell’s): "Siempre mantengo el contacto así que le mande un mensaje de felicitaciones tras el logro el Leeds. Es una persona muy estudiosa y a uno, como jugador, es ese tipo de técnico que adoptas algo. En ese grupo, salieron grandes técnicos. Es un técnico muy obsesivo, que trabaja mucho y que es detallista. Pero principalmente es una persona honesta, sencilla y humilde. Creo que lo que mejor le pudo haber pasado es haber comenzado en las inferiores, porque es un club que es como una familia". (Cadena 3)

94) Néstor Sensini (Argentina): "Me acuerdo que venía al entrenamiento con un Citroën descapotable, blanco, con las rayas rojas al costado. Íbamos al Batallón 121 de Rosario a entrenar. Él decía que era la oveja negra de la familia porque tenía pelo largo, era profe de educación física y la familia era muy culta, con el hermano abogado. Me acuerdo que estábamos ahí en el Batallón y atrás tiene un espacio con dos canchas y como tres o cuatro hectáreas para correr. Había algunos montículos de tierra y nos mandó a trotar mientras él marcaba la cancha y preparaba todo. Dimos la vuelta y no había terminado, entonces nos mandó a dar dos vueltas más. Ja. Ahí me escondí con Pancho Morales atrás del montículo que estaba más cerca, a unos 100 metros. Alguien le contó o se dio cuenta, no sé. Pero vino en bicicleta por esos 100 metros a buscarnos y le echó la culpa a Morales, diciéndole que me llevaba por mal camino, ja. Te cuento otra: una vez en una charla ahí en inferiores me nombró diciendo que esperaba que yo llegara a la Selección. Eso con el tiempo se valora mucho". (NET)

95) Diego Simeone (Argentina): "Bielsa hizo una charla para todo el grupo posterior a que quedamos afuera del Mundial 2002. Burgos, que había atajado todas las Eliminatoria, fue suplente en el Mundial y se había perdido lo más importante de su vida deportiva, fue el primero que se paró cuando terminó y le pegó un abrazo que nos pusimos a llorar todos. Eso habla de la fuerza de Bielsa como conductor y de la nobleza de Germán. Todos hablan de grupo en la buena, pero no cuando viene la mala y te la tenés que comer" (Canal+).

Simeone sobre Bielsa y la automatización de ciertas situaciones de juego: "Respondíamos en el campo lo que él quería casi sin darnos cuenta (...), son cosas que me han quedado en el entrenador que soy hoy". pic.twitter.com/K5wITLmz4G — Mati Petrone (@Mati_petrone) January 2, 2019

96) Santiago Solari (Argentina): "Bielsa es, ante todo, un profesional total. No tuve un entrenador más inmerso dentro de su profesión que Bielsa. Las ideas, los conceptos, los sistemas, los métodos, son todas cuestiones opinables y por suerte hay para todos los gustos". (El País)

97) Víctor Hugo Sotomayor (Vélez): “Estoy viendo imágenes que no puedo creer (NdR: sobre los festejos por el ascenso de Leeds). En la época que nos tocó a nosotros allá por 98 era otra cosa, insensible, imposible que te diera un abrazo o una charla que no sea de fútbol. Hoy lo veo disfrutar. Sé lo que sufre. Fue revolucionario en los entrenamientos. El PF con él hacía la entrada de calor y después pasamos todos con Marcelo, eso no se usaba antes. En el terreno de juego armaba cuadrados con cinta. Eran situaciones reales. Tenías que lograr una automatización casi perfecta". (Show Sport)

98) Adrián Taffarel (Newell’s): "Nosotros siempre jugamos hasta el último minuto con la consigna de ganarlo. Pero el riesgo está: de hecho, en un clásico ganábamos 2-0 con dos goles de Cozzoni y Central nos empató 2 a 2. Pero eso es según el entrenador: con Bielsa íbamos para adelante como locos. No había un no, era buscarlo, ganarlo". (Zapping Sport)

99) Nelson Vivas (Argentina): "Un día me había llamado el Guly para ir a jugar al fútbol. Yo vivía en Quilmes en ese momento. Me dice "venite que falta uno". Y mientras iba por la autopista Buenos Aires-La Plata, me llama Marcelo. Ahí me hace todo el raconto de que se había tomado un tiempo para analizar los partidos que habíamos jugado en Estudiantes. Y quería darme una devolución... En medio de la charla me pregunta: "¿Usted qué está haciendo ahora?". Entonces le cuento... Ahí me dice: "Lo poco que sabré yo de fútbol, que usted para mí era fundamental y ahora está yendo a jugar al fútbol porque falta uno". (Infobae)

Excelente anécdota que le contó Nelson Vivas a @palacios_mauro que se cierra con Marcelo Bielsa diciendo: "Mirá lo poco que sé de fútbol..." pic.twitter.com/PcVPmzWm74 — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) September 5, 2017

100) Julio Zamora (Newell’s): "Con Bielsa, los sábados hacíamos entre 120 y 150 pelotas detenidas. Yo tiraba del lado derecho y Ruffini del lado izquierdo. Un día se largó a llover y empiezan a caer piedras. Seguimos igual, con las pelotas detenidas y el granizo. Entonces se acerca Marcelo a Picerni y le dice: "Carlitos, mejor vamos al vestuario a ver si los muchachos se resfrían o les cae una piedra. Pero hacía como dos horas que estábamos tirando centros". (Instagram @aguusacosta1)

Los 63 entrenadores restantes que dirigió:

Héctor Banegas (Vélez), Gustavo Barros Schelotto (Argentina), Sebastián Battaglia (Argentina), Arturo Beltrán (Atlas), Miguel Ángel Benítez (Espanyol), Rodrigo Bilbao (Vélez), Erubey Cabuto (Atlas), Patricio Camps (Vélez), Mauro Cantoro (Vélez), Marco Antonio Capetillo (América), Jorge Castañeda (Atlas), Jorge Cerino (Newell’s), Adrián Chávez (América), Juan Carlos Chávez (Atlas), Diego Crosa (Argentina), Leandro Cufré (Argentina), Miguel D’Agostino (Newell’s), Joaquín Del Olmo (América), Daniel Díaz (Argentina), Leonardo Díaz (Argentina), Ariel Ercoli (Vélez), Osmar Ferreyra (Argentina), Luciano Figueroa (Argentina), Leonardo Franco (Argentina), Miguel Fuentes (Atlas), Miguel Ángel Fullana (Newell’s), Iván Gabrich (Newell’s), Constantin Galca (Espanyol), Maurizio Gaudino (América), Daniel Gavito (Espanyol), Sergio González Soriano (Espanyol), Ariel Grazini (Newell’s), Raúl Gutiérrez (América), Ariel Ibagaza (Argentina), Federico Insúa (Argentina), César Jaime (Newell’s), Javi García (Espanyol), Toni Jiménez (Espanyol), Alberto Lopo (Espanyol), Ángel Maldonado (América), Rodrigo Marangoni (Vélez), Oscar Mercado (Atlas), Gabriel Milito (Argentina), Goran Milosevic (Espanyol), Xavier Morón (Espanyol), Pablo Orbaiz (Athletic de Bilbao), Sergio Pacheco (Atlas), Esteve Padilla (Atlas), Carlos Panciroli (Newell’s), Florin Raducioiu (Espanyol), Diego Ribera (Espanyol), Joan Ribera (Espanyol), Juan Carlos Roldán (Newell’s), Lorenzo Sáez (Newell’s), José Luis Salgado (América), Jorge San Esteban (Argentina), Francisco Sánchez (América), Sergio Stachiotti (Newell’s), Raúl Tamudo (Espanyol), Francisco Uribe (América), Gustavo Villagra (Newell’s) y Flavio Zandoná (Vélez).