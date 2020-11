Guardiola: "Lo que quiero es que Messi termine su carrera en Barcelona"

Messi y Guardiola en su época del Barcelona.

El DT de Manchester City, Pep Guardiola, afirmó hoy que su deseo es que el Lionel Messi "termina su carrera en Barcelona", mientras continúan los rumores sobre su desembarco en el equipo británico a partir de enero de 2021.

"Lionel Messi es un jugador del Barcelona. Les tengo mucha gratitud por lo que el Barça hizo por mí como canterano y como entrenador. Lo que quiero es que termine su carrera allí. No sé qué hay en su cabeza. En la nuestra solo tenemos objetivos increíbles", manifestó Guardiola en conferencia de prensa en la previa del partido ante Tottenham por la novena fecha de la Premier League.

Guardiola, quien renovó contrato dos años más con el City, dirigió a Messi desde la temporada 2008/2009 hasta 2011/2012, una de las etapas más gloriosas de la institución catalana.

El ex DT de Bayern Múnich de Alemania también se refirió a Sergio Agüero quien se pone a punto en lo físico recuperado de una lesión: "Sergio se entrenó esta semana". El Kun, amigo de Messi y compañero en el seleccionado argentino, no juega desde octubre y Guardiola no dio pistas sobre su posible regreso.