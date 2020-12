El guiño de Crespo al interés de Racing: "Yo escucho a todo el mundo"

Crespo

Hernán Crespo, entrenador de Defensa y Justicia, aseguró que escucha "a todo el mundo" en referencia al supuesto interés de Racing Club en contratarlo en reemplazo de Sebastián Beccacece, quién dejará el primer equipo ´albiceleste´ una vez que finalice la Copa Diego Maradona.

"Yo escucho a todo el mundo, lógicamente estoy en Defensa y Justicia. Tengo contrato hasta junio. Veo de manera natural muchas cosas y cuando las cosas funcionan aparecen muchos pretendientes, así que lo veo de forma natural", afirmó el ex goleador en diálogo con ESPN.

Crespo, de 45 años, además reconoció que en 2016 tuvo un contacto con el presidente de la institución de Avellaneda, Víctor Blanco, quién finalmente se decidió por Ricardo Zielinski como reemplazante de Facundo Saca.

"En su momento me reuní con Víctor Blanco, pero se decidió por (Ricardo) Zielinski", comentó el ex técnico de Banfield. "Si le quedó un buen recuerdo lo agradezco y está bueno. Después no volví a hablar con él", concluyó Hernán Crespo.