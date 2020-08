NBA: el inicio de las semifinales de los play-off entre Toronto y Boston está en duda por el caso de Jacob Blake

NBA

El tiroteo del ciudadano afroamericano Jacob Blake a manos de la policía de Wisconsin ha sido el último acto de racismo que ha conmocionado a Estados Unidos.

Pese a que la victima de tal escena salvó su vida (permanece en estado crítico en el hospital), lo sucedido fue grabado y difundido por todo el mundo, provocando una indignación absoluta en muchos sectores de la sociedad norteamericana, incluida la NBA, hasta el punto de que los Toronto Raptors se plantean no jugar su serie contra los Boston Celtics.

Según declaraciones de varios jugadores del conjunto canadiense, encabezados por Fred VanVleet, el baloncesto pasa a ser secundario ante una situación de odio racial como la que se está viviendo en la actualidad.

Según varias referencias de ESPN y diferentes medios norteamericanos, la plantilla de los Toronto Raptors barajaron la posibilidad de hacer ruido y presión al no disputar el primer partido de su serie contra los Celtics.

Varios jugadores de los Boston Celtics también dejaron en el aire la opción de secundar a su oponente y no disputar el choque. "No lo hemos hablado como Celtics, pero los jugadores sí hemos tratado el asunto. Estamos ante algo real. Son emociones reales. Somos atletas y nos pagan por jugar un deporte que amamos, pero también somos humanos. Somos padres, tíos, sobrinos, hermanos, etc", declaró Jaylen Brown cuando se refirió a este tema ante los medios.