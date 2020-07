Nery Pumpido reapareció públicamente tras su operación de corazón: "Tenían que abrirme el pecho, era algo complejo"

Pumpido ya se encuentra bien de salud.

El exfutbolista Nery Pumpido, arquero campeón mundial en México 1986, quien hace once días fue sometido a una intervención quirúrgica del corazón, contó hoy se encuentra "bien", que todo fue "impecable" y que ya comenzó a caminar.

"Estoy bien, bien; todo impecable", resumió el ex arquero de Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, River Plate, Betis de España y Lanús. Así lo contó en declaraciones realizadas hoy a sus compañeros del programa "La Primera" de radio Sol 91.5 de Santa Fe, medio en el cual desde hace años viene desempeñándose como periodista.

Pumpido, de 62 años, relató que la intervención coronaria, en la que se le extrajo un mixoma, había sido postergada debido a la pandemia de coronavirus.

"Quiero agradecer y aconsejar: hay que hacerse chequeos y controles. A mí me aparece allá en enero, cuando me operé la vesícula y, mediante una tomografía, me encontraron este tumor benigno", añadió el arquero del seleccionado argentino, campeón del mundo en México '86.

En este sentido, agregó que "lo complicado era sacarlo (al mixoma), porque era una operación compleja". "Tenían que abrirme como me abrieron, todo el pecho", aseveró el exfutbolista.