¿Qué pasa con el caso Juan Fernando Quintero?: la visa laboral de China no aparece y River no recibe el dinero

Juanfer Quintero sigue esperando la Visa.

Es muy raro lo que pasa en torno al caso de Juan Fernando Quintero y su despedida de River. Es que al colombiano aún no le mandaron la Visa de trabajo y sin eso no hay viaje a China. Si ese viaje no se da, no hay firma de contrato y si eso no ocurre River no ve un dólar. Por eso, en el club están sin entender cómo el colombiano abandonó el equipo sin tener definidas todos estos detalles.

El colombiano todavía sigue en Bogotá y no pudo sellar su contrato antes del cierre de la ventana de traspasos, por lo que ahora estará sin actividad hasta el año próximo. Y mientras aguarda por viajar para realizarse la revisión médica y jugar en Shenzhen en la temporada 2021, Juanfer despunta el vicio del fútbol con algún que otro picado con amigos.

Además de la venta de Lucas Martínez Quarta a Fiorentina, River, que sigue adelante en la Copa Libertadores, espera el deposito de US$10.000.000 limpios por parte del equipo chino. En cuanto a los balances económicos, si todo sale como lo estipulado, los dirigentes de Núñez venderán en este mercado de pases por más de 20 millones.

El enganche colombiano abandonó el país hace cuatro semanas, rumbo a Miami, Estados Unidos, con la intención de partir de allí rumbo a China, pero al no salir se fue a Bogotá. Desde allí, dejó un mensaje a través de sus redes sociales, refiriéndose a su futuro.

Juan Fernando Quintero explotó en redes hace unos días.

"Amigos, buenas noches. ¿Por qué hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiera y más con sus decisiones, lo hago para aclarar. Yo soy feliz, es lo que importa. ¡No busco aceptación, soy y siempre seré yo! Bendiciones", había escrito Juanfer en su cuenta de Twitter.