El posible destino de Silvio Romero, pretendido por Boca y River: lo quiere un grande brasileño

Romero y un futuro incierto.

El delantero de Independiente, Silvio Romero, pretendido por Boca Juniors y River Plate, reconoció hoy que estudia "ofertas" de Europa y de otros países sudamericanos para continuar su carrera tras el conflicto con la dirigencia de su club.

"Hay tres ofertas o sondeos muy importantes de clubes europeos. También de Brasil (Atlético Mineiro) y alguna de esos lugares exóticos", comentó el atacante en una nota con Línea de Cuatro, de ShowSport, en la TV cordobesa.

El hijo de Romero, Mateo, tiene encefalopatía crónica, una lesión neuronal que adquirió luego del parto y genera retrasos madurativos y motrices, por lo que la elección "no es un tema menor", explicó el futbolista.

"Puede haber lugares donde Mateo puede estar muy bien y avanzar en algunas cosas, y otros en los que no. Hoy no tengo una postura tomada. Son varias las posibilidades, el abanico se ha abierto ampliamente. Son muchas las cuestiones que hay que pensar y analizar, hoy no hay una decisión tomada ni preferencias", afirmó el delantero.