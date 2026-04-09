Moria Casán no tuvo piedad con Andrea del Boca tras el accidente y lanzó una fuerte advertencia

En cuanto a su participación en el reality, fue tajante: "Estar en un reality de semejante exposición genera que el pasado se empiece a remover". Y agregó una reflexión sobre el presente de la actriz: "Volver al ruedo y ser nuevamente ser una estrella, debe gozarla".

Por último, fiel a su estilo, dejó abierta la puerta a un posible regreso de Del Boca al programa: "Es una niña que vive en un estudio televisivo desde chica, así que todo lo que sea delante de una cámara, lo va hacer".

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Cuál fue la letal confesión de Cinzia sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

En una reciente aparición en A la Barbarossa (Telefe), Cinzia se sinceró sobre su relación con Andrea del Boca y reveló cómo se imaginaron sus expectativas al entrar a la casa. Entre risas, la exparticipante contó: “Sí, re. De hecho yo entré a la casa con mucha expectativa. Yo juraba que iba a ser amiga de Andrea porque la veía muy madre de familia y yo soy muy familiar, muy tranquila, no salgo de boliche”.



Sin embargo, la amistad que esperaba nunca se concretó. Cuando le preguntaron por qué no se dio esa alianza, Cinzia fue clara y contundente: “Es muy egocéntrica, es imposible hablar con Andrea. Ella por ahí estaba haciendo algo y yo le preguntaba si necesitaba ayuda y ni volteaba, no te daba bola. Eso lo hice 27 veces, hasta que en la última volteada dije: ‘Yo no le hablo más’”.

“Conmigo no conectó nunca. En una discusión ella me dijo que yo la empecé a tratar mal y yo le dije: ‘Andrea, eso está en tu imaginación. Yo nunca tuve rechazo hacia vos, al contrario: admiración, respeto’”, agregó la exparticipante que, a pesar de los malentendidos, nunca hubo rechazo de su parte.

Por su parte, Mariana Brey comentó durante la entrevista que, según su visión, la falta de conexión podría deberse a la envidia de Andrea del Boca hacia Cinzia, destacando además la belleza de la exjugadora como un posible factor de tensión en la casa.