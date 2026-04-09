Milei viaja a Israel a mediados de abril para compartir un acto con Trump y Netanyau

Milei partiría el domingo 19 de abril, para sumarse a la eremonia oficial del goobierno israelí previsa para el 21, y regresaría a Buenos Aires un día después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Itongadol/status/2042246850657288299?s=20&partner=&hide_thread=false Milei viajará a Israel para participar en la ceremonia del Día de la Independencia y también se espera la visita de Trump



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En medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán y los recientes bloqueos en el Estrecho de Ormuz, Milei tiene expectativas de mantener encuentros bilaterales con Netanyahu y con Donald Trump, si es que el presidente de los Estados Unidos, también cumple con la invitación de Netanyahu.

Los tres forman parte del nuevo eje geopolítico de derecha internacional que impulsa el mandatario norteamericano con el Consejo de la Paz, la nueva alianza de países con la que Trump busca reemplazar a la OTAN en el histórico rol de contención del orden mundial.

Desde la Casa Rosada no descartaron que Milei aproveche la nueva visita para anunciar el traslado de la embajada argentina que funciona en la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén Occidental, una promesa realizada por el presidente argentino en su primera visita a Israel, pero que fue sucesivamente postergada debido a los conflictos bélicos permanentes en la región, pero también por problemas jurídicos que impiden concretar el anuncio.

El Gobierno aclaró que el alineamiento declarado en favor de Israel y los Estados Unidos en la guerra contra Irán, no tendrá su correlato en la participación militar de Argentina en el conflicto de Medio Oriente, dado que el país no cuenta con capacidad operativa para hacerlo.

De confirmarse el nuevo viaje de Milei a Israel el próximo 19 de abril, será en un marco de una comitiva reducida a su hermana Karina Milei, entre otros funcionarios, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de que el país declarara a la Guardia Revolucionaria iraní -que gobierna en este momento a ese país- como organización terrorista.

Milei reafirmó su fuerte alianza con Israel y EE.UU., calificando al terrorismo como el enemigo y posicionando a Argentina como aliado clave en Medio Oriente.

Al encabezar el pasado 17 de marzo el acto por el 34° aniversario del ataque a la embajada de Israel, Milei anunció una serie de medidas contra Irán y recibió elogios del primer ministro Netanyahu por su respaldo.

"Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia", planteó Milei en ese discurso y señaló que "hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra".

milei e irán .jpg El gobierno argentino tima medidas de segurida en embajadas en Medio Oriente por la escalada entre Israel, Hezbollah, Hamas e Irán. (Foto: A24.com)

"Tanto el atentado a la Embajada como el de la Amia intentaron cercenar mediante el terror la claridad moral de nuestro pueblo", manifestó y valoró que en "los últimos años se han producido avances importantes en el camino del esclarecimiento de estos crímenes".

"La Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la república islámica de Irán y de Hezbollah en la ejecución de estos hechos atroces", señaló Milei en el acto por la Embajada.

Remarcó que Argentina "impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes" y señaló que "el estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento".

Además, recordó el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023: "Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta", manifestó.

Respecto al conflicto bélico de Medio Oriente, Milei afirmó: "Por todo esto dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, donde Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin la régimen iraní".

Y en ese marco, ante amenazas recibidas de la Embajada iraní en Uruguay, el gobierno argentino expulsó al representante de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, la semana pasada.