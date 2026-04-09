Milei viaja a Israel a mediados de abril para compartir un acto con Trump y Netanyau
Milei viajaría el 19 de abril a Israel para participar de un acto oficial junto a Netanyahu y a Trump. Podría anunciar el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, pero la confirmación del viaje depende de la evolución de la guerra, aclaran en Casa Rosada.
Javier Milei tiene e agenda viajar a Israel el próximo 19 de abril para coompartir el acto por el Día de la Independencia con Donald Trump y Netanyahu.
El presidente Javier Milei viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar de la ceremonia por el Día de la Independencia de ese país, a la que también será invitado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a A24.com.
El mandatario argentino confirmó que tiene en su agenda asistir a la invitación del primer ministro israelí para la ceremonia de encendido de antorchas, programada para el 21 de abril, pero la confirmación del viaje está supeditada a la evolución de la guerra que enfrenta a Israel y a los Estados Unidos contra Irán y el clima de inseguridad generalizado instalado en el Golfo Pérsico.
Una fuente del Gobierno confirmó este jueves a A24.com que "por el momento sí" está confirmado la que será la tercera visita oficial de Milei a Israel, país considerado como socio geopolítico y estratégico para el gobierno libertario.
En la Casa Rosada no obstante, evitan confirmar con tanta anticipación la agenda que cumplirá Milei en Israel, aunque algo dejó trascender el propio presidente a través de la información anunciada por la AJN (Agencia Judía de Noticias) y retuiteada por el mandatario en su cuenta de X.
Milei partiría el domingo 19 de abril, para sumarse a la eremonia oficial del goobierno israelí previsa para el 21, y regresaría a Buenos Aires un día después.
— ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) April 9, 2026
En medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán y los recientes bloqueos en el Estrecho de Ormuz, Milei tiene expectativas de mantener encuentros bilaterales con Netanyahu y con Donald Trump, si es que el presidente de los Estados Unidos, también cumple con la invitación de Netanyahu.
Los tres forman parte del nuevo eje geopolítico de derecha internacional que impulsa el mandatario norteamericano con el Consejo de la Paz, la nueva alianza de países con la que Trump busca reemplazar a la OTAN en el histórico rol de contención del orden mundial.
Desde la Casa Rosada no descartaron que Milei aproveche la nueva visita para anunciar el traslado de la embajada argentina que funciona en la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén Occidental, una promesa realizada por el presidente argentino en su primera visita a Israel, pero que fue sucesivamente postergada debido a los conflictos bélicos permanentes en la región, pero también por problemas jurídicos que impiden concretar el anuncio.
El Gobierno aclaró que el alineamiento declarado en favor de Israel y los Estados Unidos en la guerra contra Irán, no tendrá su correlato en la participación militar de Argentina en el conflicto de Medio Oriente, dado que el país no cuenta con capacidad operativa para hacerlo.
De confirmarse el nuevo viaje de Milei a Israel el próximo 19 de abril, será en un marco de una comitiva reducida a su hermana Karina Milei, entre otros funcionarios, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, luego de que el país declarara a la Guardia Revolucionaria iraní -que gobierna en este momento a ese país- como organización terrorista.
Milei reafirmó su fuerte alianza con Israel y EE.UU., calificando al terrorismo como el enemigo y posicionando a Argentina como aliado clave en Medio Oriente.
"Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia", planteó Milei en ese discurso y señaló que "hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo. Intentaron mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra".
"Tanto el atentado a la Embajada como el de la Amia intentaron cercenar mediante el terror la claridad moral de nuestro pueblo", manifestó y valoró que en "los últimos años se han producido avances importantes en el camino del esclarecimiento de estos crímenes".
"La Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la república islámica de Irán y de Hezbollah en la ejecución de estos hechos atroces", señaló Milei en el acto por la Embajada.
Remarcó que Argentina "impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes" y señaló que "el estado argentino ha fortalecido sus instrumentos para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento".
Además, recordó el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023: "Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Israel enfrenta todavía los riesgos y las consecuencias de esa agresión. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta", manifestó.
Respecto al conflicto bélico de Medio Oriente, Milei afirmó: "Por todo esto dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, donde Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin la régimen iraní".