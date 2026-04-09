El viaje de Solange a México detonó insultos, envidia y una feroz guerra dentro de Gran Hermano: el video
Mientras Solange Abraham se prepara para su viaje a México, su salida temporal desató una ola de insultos, celos y fuertes cruces dentro de la casa de Gran Hermano. El clima estalló entre los participantes y el video expone la interna más caliente del reality.
9 abr 2026, 23:40
El viaje de Solange a México detonó insultos, envidia y una feroz guerra dentro de Gran Hermano: el video
La decisión de la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de enviar a Solange Abraham a México para participar de La Casa de los Famosos no solo revolucionó el juego, sino que también sacó a la luz el costado más áspero de varios participantes.
Mientras algunos celebraron la oportunidad y la despidieron con cariño, otros no disimularon su enojo. Una de las más filosas fue Yipio, quien fiel a su estilo lanzó sin filtro: “Que se la queden”, dejando en claro su molestia por el beneficio que recibió su compañera.
La tensión no terminó ahí. La humorista también vinculó la salida de otra jugadora con esta decisión y cuestionó con dureza la elección: “Me parece injusto que una persona así viaje”, disparó, en una de las frases más polémicas que se escucharon dentro de la casa.
Desde el confesionario, Daniela De Lucía también se sumó al clima de malestar, aunque con ironía: agradeció que Solange se ausente por unos días, en una frase que reflejó el alivio de algunos jugadores por su salida temporal.
Lejos de mostrarse afectada, Solange recogió el guante y redobló la apuesta. Con una sonrisa, dejó una frase que cayó pésimo entre sus compañeros: celebró que se iba justo cuando la casa atravesaba un momento complicado con la comida, marcando aún más la grieta.
En ese contexto cargado, Pincoya optó por una postura más ambigua: felicitó a Solange por la oportunidad, pero no ocultó su frustración por no haber sido elegida, lo que derivó en un cruce picante entre ambas.
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Quién es Fabio Agostini, el intercambio que promete sacudir todo Gran Hermano
Fabio Agostini es un modelo, influencer fitness y figura televisiva española que se hizo conocido por su participación en realities de competencia y convivencia en distintos países de Latinoamérica. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y, antes de meterse de lleno en el mundo del espectáculo, tuvo un paso por el fútbol en las divisiones juveniles del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a dejar esa carrera.
Su popularidad creció a partir de su participación en programas como Combate en Perú, Calle 7 en Ecuador y Tierra Brava en Chile, donde logró destacarse por su perfil competitivo, su personalidad fuerte y su tendencia a generar conflictos dentro de la convivencia. Con el tiempo, se consolidó como un “jugador de realities”, con experiencia y estrategia dentro de este tipo de formatos.
Además de su carrera en televisión, también desarrolló una faceta como influencer ligado al mundo del fitness y el entrenamiento. En lo personal, suele definirse como alguien sincero, sociable y seductor, lo que lo ha vinculado con varias figuras del ambiente mediático.
Actualmente forma parte de La Casa de los Famosos y será el participante que llegará a Gran Hermano Generación Dorada como parte de un intercambio internacional, lo que anticipa un fuerte impacto en la dinámica del juego.