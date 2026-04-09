Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película
Dirigida por Álex de la Iglesia, Netflix estrena "Felicidades", su nueva película protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.
Adrián Suar y Griselda Siciliani brillan con el estreno de una nueva película. (Foto: Gentileza Netflix)
"Felicidades" vuelve a escena. La película, producida por Netflix, tuvo su rodaje en Buenos Aires y cuenta con la dirección del prestigioso cineasta español Álex de la Iglesia. Al frente del elenco se encuentran Adrián Suar y Griselda Siciliani, quienes vuelven a compartir pantalla en un proyecto que combina comedia, drama y elementos sobrenaturales.
Esta vez será una versión completamente renovada que promete conquistar tanto a los fanáticos del teatro como a una nueva audiencia global. La reconocida obra creada por Mariano Pensotti da el salto a la pantalla grande con una ambiciosa adaptación cinematográfica que ya genera expectativa en la industria audiovisual argentina.
De qué trata "Felicidades" en Netflix
En esta hilarante comedia, un marido intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.
Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película cuenta además con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.
El film es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país. "No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco. Ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura", comentó el director.
"Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Me llena de orgullo el equipo que conformamos: volver a actuar junto a Griselda y un elenco de primer nivel, con muchísimo talento reunido. Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto", expresó Suar.
El elenco con Adrián Suar y Griselda Siciliani
Director: Álex de la Iglesia
Producción: Preludio
Producción ejecutiva: Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece
Guion: Álex de la Iglesia y Mariano Pensotti. Película basada en la obra “Felicidades” de Mariano Pensotti.
Elenco: Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
Fotografía: Pablo Bernst
Edición: Manuel Bauer
Diseño de vestuario: Liliana Piekar
Diseño de producción: José Luis Arribazabalaga
Director de Arte: Matías Martinez
Preludio es una empresa multifacética de entretenimiento con amplia experiencia en el mercado, especializada en producir una diversa gama de contenidos que incluyen series, largometrajes, teatro y espectáculos musicales. En todas sus producciones, busca la originalidad, la calidad y una fuerte conexión con la audiencia.
De las tablas al cine: el desafío de la adaptación
La obra original de Mariano Pensotti fue un éxito en el circuito teatral argentino. Su adaptación al cine representa un desafío importante, ya que implica trasladar la intensidad y cercanía del teatro a un lenguaje audiovisual más amplio.
El guion fue trabajado por el propio Álex de la Iglesia junto a Pensotti, lo que garantiza fidelidad al espíritu original de la obra, pero también una reinterpretación pensada para el formato cinematográfico.
Nueva película de Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix