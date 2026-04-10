Gran Hermano: Anna del Boca entró al "Congelados" y tuvo un gesto que nadie esperaba

Antes de retirarse, dejó una frase que rápidamente se volvió viral y resonó tanto dentro como fuera de la casa: “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.

Así las cosas, el ingreso marcó uno de los momentos más emotivos y comentados de la edición, combinando estrategia, sorpresa y un fuerte mensaje personal.

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Qué dijo Anna del Boca de su padre Ricardo Biasotti tras el discurso que dio en el Senado

Tras esas declaraciones de Ricardo Biasotti en el Senado, Anna Chiara del Boca no tardó en reaccionar y eligió el programa A la Barbarossa (Telefe) para fijar su postura. Allí fue contundente al marcar la distancia total con su progenitor: “Fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no hablo de ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente”.



Además, cuestionó el momento en que su padre volvió a referirse públicamente al tema: “Vaya casualidad el que utiliza este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, de dejarme crecer…”.

Lejos de mostrarse afectada, la joven reafirmó su convicción sobre lo vivido: “No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que sentí”.

En ese sentido, también hizo un fuerte planteo sobre la importancia de escuchar a las infancias: “No me voy a cansar de decir que escuchen a las infancias. Es muy cruel lo que hacen. Tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó”.

Para cerrar, dejó una frase tajante que rápidamente generó repercusión: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están diciendo. A mí nadie me viene a decir qué hacer ni qué sentir. Decir que tengo un guion es subestimarme”.



